お値打ち感上々の京鴨しゃぶしゃぶ鍋
深紅のドレスのように皿に鮮やかに広がるのは京鴨の薄切り。一度も冷凍せずに産地・京都から直送される鴨肉を注文ごとに手切りしている。柔らかさと歯応えを感じるギリギリの厚みがしゃぶしゃぶに最適だし、2人前2695円でこの量とは、なんとも大盤振る舞いじゃないか！
京鴨のたたきしゃぶしゃぶ単品2695円
『蕎や晃玄』京鴨のたたきしゃぶしゃぶ 単品 2695円 ※量は2人前 まず、つくねを入れてひと煮立ちしたら、クレソン、ごぼう、長ねぎを加え、京鴨は10〜15秒。ダシをくぐらせるくらいが食べ頃だ
鍋の〆におすすめなのが「二八せいろ」の卵とじ。京鴨の芳醇な脂とクレソンやごぼうなどのほろ苦野菜の旨みが溶け合ったダシがフワフワの卵に染み入り、〆蕎麦がふくよかなスペシャリテに早変わりするのには驚いた。
今年1月オープンのこちらは目立たない入り口のビル2階とあって隠れ家感満載だが、蕎麦と京鴨を主軸にした多彩な創作料理を気軽に楽しめるとわかれば、何度も通いたくなるというもの。加えてお造りや天ぷら、酒のアテなども上々となれば、言うことなしでしょ。
『蕎や晃玄』佐藤店長
店長：佐藤さん「お得感の秘密は、ジビエを取り扱う会社が母体だから！」
『蕎や晃玄』カウンター席が充実しているので、サクッとひとり飲み＆〆蕎麦使いもおすすめだ
中目黒『蕎や晃玄』
［店名］『蕎や晃玄』
［住所］東京都目黒区上目黒2-16-12フレンドビル中目黒2階
［電話］03-6412-8840
［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、17時〜22時半（22時LO）
［休日］無休
［交通］東急東横線ほか中目黒駅東口2から徒歩5分
