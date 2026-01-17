“ラ・マシアの真珠”ドロ、今冬のバルサ退団を決意か…ドルトムントやPSGが関心？
バルセロナに所属するU−18スペイン代表MFドロ・フェルナンデスは、1月の退団を希望しているようだ。16日、スペイン紙『スポルト』が報じた。
12日に18歳の誕生日を迎えたばかりのドロは、スペイン人の父親とフィリピン人の母親の間に生まれ、2022年からバルセロナのカンテラに入団。バルサ・アトレティック（Bチーム）を主戦場とする中、2025年9月にはトップチームデビューを飾り、ここまで公式戦5試合に出場している。
『スポルト』紙が“ラ・マシアの偉大な真珠の一つ”と評するほど才能に満ちた逸材だ。しかし、ここまでのトップチームでの出場時間はわずか148分。スタメン出場のチャンスが限られるなか、今のままではバルセロナで成功することはできないと考え、ドロはハンジ・フリック監督に1月の移籍市場での退団希望を伝えたという。
契約解除金600万ユーロ（約8億5000万円）での獲得が可能と見られており、ドルトムントやパリ・サンジェルマン（PSG）など多くのクラブがドロに関心を寄せているようだ。すでにドロの決意は固いと見られるが、バルセロナは新契約で逸材の慰留を諦めていないと『スポルト』紙は伝えている。
