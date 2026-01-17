アヲハタは、原料の一次加工や製造工程等で廃棄されるフルーツを利用した「くだものくれよん」を作成し、広島県竹原市にあるPR施設「アヲハタ ジャムデッキ」での販売を開始する。クレヨンはイチゴが描ける4色（赤・黄・緑・茶）セットで、開封後すぐに楽しめるようにイチゴの塗り絵を同封した。フルーツの自然な色合いや植物としてのイチゴを知れる機会として、食育活動での活用も行っていく。

未利用資源を活用した取り組みは、社内公募で生まれたサステナブルをテーマとするアイデアが起点となっている。第1弾では、製造過程で発生するジャムなどの食品残さを原料にアルコール（エタノール）を発酵・精製し、これを使用したオリジナルのウェットティッシュを作成した。

アヲハタは、瀬戸内の柑橘をみかん缶詰・ママレードに加工する目的で1932年に旗道園として創業した。みかん缶詰製造時には、製造過程で発生するみかんの外皮を陳皮（ちんぴ）に加工するなど、過去から無駄を出さない生産に取り組んできた。農産加工を原点に持つ会社として自然に感謝し、恩恵を持続的に享受できるよう、循環型社会の実現にむけて、食品残さを「発生させない」「有効活用する」の両面から食品ロス削減に取り組んでいる。



「くだものくれよん」

「くだものくれよん」の原料はすべて天然由来の成分で、米ぬかから採れた米油とライスワックスをベースに、製造工程等で廃棄されるフルーツの一部を乾燥パウダーにしてクレヨンに混ぜている。原料となるフルーツの色を活かした4色（赤・黄・緑・茶）セットになっている。この4色を使うとイチゴが描けるようになっており、開封後すぐに楽しめるようイチゴの塗り絵を同封した。自然の恵みに感謝し、フルーツを大切にしたいというアヲハタの想いが込められている。

アヲハタはこれからも循環型社会への貢献をめざし、食品ロスの削減と資源の有効活用に努めていく考え。

［小売価格］1200円（税込）

［発売日］1月

アヲハタ＝https://www.aohata.co.jp