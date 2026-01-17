ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、1月17日から、第一印象を向上させる「リスペクトネロ褒められスーツ」シリーズを全国のはるやま店舗で発売する。「スリーピース脚長アイスーツ」と「ツーピース脚長シャドウスーツ」の2種類を展開し、就活生からフレッシャーズ、ビジネスパーソンまで幅広い層に向け、「スマートで動きやすい」をコンセプトにした高機能スーツとなっている。

新CMで高橋文哉さんが着用している「NEROシリーズ」は、心理学で証明されている「初頭効果」に着目し、第一印象を向上させる設計を採用している。姿勢が良く見えるよう、前身頃と背中のゆとりをカットしつつ、着心地を確保するため脇幅を確保。また胸板が厚く見えるようウエストのシェイプを前身側で強調し、着丈と袖丈の差を少なくすることで腕を長く見せる効果も実現した。さらに「脚長効果」を生み出すため、ベルト位置とヒップ位置を高めに設計し、膝位置の調整や膝下の角度にもこだわった。





「スリーピース脚長アイスーツ」は国産の全方向ストレッチニット素材を採用し、「ツーピース脚長シャドウスーツ」はウール混2WAYストレッチ素材を使用。どちらもオプティマルウォッシュ仕様で、防シワ性があり、自宅で簡単に手入れができながらも型崩れしにくい特殊縫製を施している。特に襟周りには東レの「フィールドセンサー」を採用し、襟やラペルの折線をステッチ止めするなど、洗濯後も美しいシルエットを保つ工夫が随所に施されている。

「NEROシリーズ褒められスーツ」の特長は、人の視覚や感覚を分析し、理想的なバランスを実現。ベルト位置の調整や膝下の角度まで細かく設定することで、着用するだけで脚長に見える効果を実現した。スリーピース脚長アイスーツは全方向ストレッチ、ツーピーススーツは2WAYストレッチ素材を採用。窮屈感なくスマートなシルエットを実現し、一日中快適に過ごせる。前身頃と背中のゆとりを適切にカットし、胸の高さを強調するウエストシェイプで姿勢が良く見える効果を実現。自然と背筋が伸びるデザインとなっている。

オプティマルウォッシュについては、「オプティマル（最適な）」の名の通り、消費者にとって最適な品質と機能を提供するはるやまオリジナルのウォッシャブル仕様となっている。洗濯後も美しい胸元と襟元を保ち、全体の型崩れを防ぐ技術を開発。襟裏には東レの「フィールドセンサー」を採用し、水分・汗の拡散、吸汗蒸散機能を実現した。さらに襟やラペルの折線のステッチ止め、背中・脇の2重ステッチ、縫い代補強など、細部までこだわった縫製技術を施している。

［小売価格］

リスペクトネロスリーピース褒められ脚長アイスーツ：5万9900円

リスペクトネロツーピース褒められ脚長シャドウスーツ：5万9900円

（すべて税別）

［発売日］1月17日（土）

はるやま商事＝https://haruyama.jp