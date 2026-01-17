ホテルニューグランドは、2月1日〜3月31日までの期間、ホテル直営ショップ S.Weil by HOTEL NEW GRAND 本店と横浜高島屋店の各店舗において、ベーカリー工房の新作「ショコラリボンデニッシュ」を販売する。

「ショコラリボンデニッシュ」は、大きなリボン型が見た目にも可愛らしい商品。外はサクサク、中はもちもちの生地になるようクロワッサン生地を幾重にも折り重ねて焼き、芳醇な味わいの甘さ控えめなガナッシュをたっぷり詰めた。丁寧な手作業から生まれる美しい縞模様と、艶やかな丸みを帯びたフォルムや焼き色にこだわった一品となっている。バターの香りや生地の香ばしさにチョコレートが相性抜群な美味しさは、朝食やティータイムを幸せなひとときにする。この機会にぜひ、食べてみてほしい考え。

［販売概要］

販売期間：2月1日（日）〜3月31日（火）

小売価格：ショコラリボンデニッシュ（1個）648円（税込）

※横浜高島屋店での販売開始は12:00〜となる

※横浜高島屋店のイートインで食べるの場合は税率が異なる

販売店舗：

S.Weil by HOTEL NEW GRAND：045−681−1841（代表）

S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜高島屋店：045−534−3970（直通）

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp