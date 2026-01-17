超特急のリョウガが17日、都内でトレーディングカード「RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜」発売記念イベントを開催した。「ほぼすべてのジャンルを踏襲するようなトレカになっているので、そこも見どころ」と呼びかけた。

300種類の写真“集”型トレカ。1パック5枚収録で、旅をテーマに北海道や鬼怒川温泉など、旅先で撮ったさまざまな表情を見ることができる。

300枚の中にはライブで訪れたタイでの危機一髪の体験を写したリョウガなしのカードも存在する。携帯の請求書を写したカットで「帰ってきて、見たら6500万円請求されていた。いかがわしいサイトを見ていたとかではまったくなく、何も気にせずに動画を見たりしていただけです。何に6500万円かかっていたのかは分からない」と告白。幸い海外パケットプランに入ることで支払いは免れた。「金額を見た時は終わった、破産するんだと思った。事務所への借金とかできるのかとか考えました。命がつながった。危なかった。これはおまけです」と経緯を説明した。

他にもプライベートでテレビ中継に映り込んだ自身を再現するカードなど、趣向を凝らしたカードも収録されている。「一般人としてワイドショーに取り上げられた。これが一番のお気に入りです」と明かした。