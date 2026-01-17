試験会場で問題用紙を受け取る受験生＝１７日午前９時１０分ごろ、横浜市保土ケ谷区の横浜国立大

大学入学共通テストが１７日始まり、神奈川県内では１９大学２１試験会場で、昨年比１２２人減の計２万５１２４人が受験した。マスク姿の受験生らは日頃の勉強の成果を出そうと、真剣な面持ちで問題に向き合った。

大学入試センターによると、県内の高校卒業見込み者と卒業者らを合わせた志願者数は３万１７６９人（男１万８１２９人、女１万３６４０人）で、昨年に比べ５２人増えた。

県内最多の４７２０人が試験に臨む横浜国立大（横浜市保土ケ谷区）では、各教室で注意事項の説明後、午前９時半に地理歴史・公民の試験が始まった。

午前８時の開門前には約３０人の受験生が列を作り、参考書を開くなどして最後の確認を行った。高校３年生の女子生徒（１８）＝同市港南区＝は「不安はあるが、１日１３時間の勉強を続けてきたので、何とかなるだろうという気持ち。自分にできることを精いっぱいやりたい」と意気込んだ。

周辺には家族や学習塾関係者らの姿も見られた。同市神奈川区から高校３年生の娘（１８）に付き添ってきた母親は「メンタル的な不安がなるべくないようにサポートしてきた。今まで頑張ってきた成果を落ち着いて出してほしい」とエールを送った。