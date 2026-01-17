4人家族「月収20万円」…物価高で“生活が苦しい”です。わが家は「非課税世帯」に該当しますか？ 公営住宅への入居など、何か“支援制度”は受けられるでしょうか？

「住民税非課税世帯」の判定基準とは？

住民税非課税世帯とは、世帯全員の住民税が課税されていない世帯を指します。住民税には「所得割（所得に応じて負担）」と「均等割（全員一律で負担）」の2種類があり、この両方が「0円」であれば非課税世帯です。

非課税となるには、市区町村ごとに定められた「合計所得金額」を下回っているかどうかで判定されます。級地制度の1級地（東京23区、政令指定都市など）では、「35万円✕世帯人数＋31万円」以下という条件です。

この「世帯人数」には本人や配偶者、扶養親族が含まれ、4人家族の場合は「35万円✕4人＋31万円＝171万円」となります。つまり、世帯主の所得が171万円以下であれば、本人（および扶養家族）の住民税は非課税です。

注意点は、「年収（額面）」と「所得」は別であるという点です。実際に、給与所得者の場合の所得を計算してみましょう。



4人家族（夫婦＋子ども2人）月収20万円は非課税世帯になる？

月収20万円は、年収に換算すると240万円です。年収240万円は、先ほどの所得基準「171万円」に該当するのでしょうか。給与所得者の所得は、年収に応じて「給与所得控除」を差し引いて算出します。

2025年からは、年収190万円超から360万円以下の給与所得控除額は「収入金額✕30％＋8万円」なので、240万円✕30％＋8万円＝80万円です。このため、合計所得金額は240万円－80万円＝160万円となります。

この場合、所得は160万円となり、先ほどの非課税基準である171万円を下回っています。したがって、東京23区などの都市部に住んでいれば、この世帯は「住民税非課税世帯」に該当する可能性が高いといえるでしょう。



基準の違いに注意

級地制度の1級地（東京23区、政令指定都市など）では「35万円✕世帯人数＋31万円」で合計所得金額を算出しましたが、地方自治体によっては「35万円」の部分が「31万5000円」や「28万円」に下がる「級地」の設定があります。

例えば、「3級地（一般市・町村など）」では、計算式は「28万円✕4人＋31万円＝143万円」です。この場合、所得160万円（年収240万円）では基準を超えているため、住民税が課税される「課税世帯」になります。

級地で異なるため、居住する自治体の「非課税基準」を確認することが重要です。

また、月収20万円が「手取り」の場合も変わってきます。手取り20万円の場合、額面月収は24～26万円程度です。仮に25万円とすると年収は300万円となり、給与所得控除額は300万円✕30％＋8万円＝98万円、合計所得金額は300万円－98万円＝202万円で、「課税世帯」となります。



非課税に該当しなくても活用できる支援策

「基準を数万円超えてしまい、非課税世帯になれなかった」という場合、生活は特に苦しくなるでしょう。しかし、非課税世帯でなくとも、所得が低い世帯が利用できる制度は存在します。

まず、非課税かどうかにかかわらず関係するのが児童手当です。2024年10月からの制度改正により、第3子以降の増額や支給期間の延長（高校生まで）などが行われました。

次に、小・中学校の給食費や学用品代、修学旅行費などを自治体が補助してくれる「就学援助制度」があります。

この制度は、「非課税世帯」だけでなく、それに準ずる「生活困窮世帯」も対象となることが少なくありません。所得制限は自治体により異なりますが、年収300～400万円程度の世帯でも対象となるケースがあるようです。

また、非課税世帯でなくても所得が一定基準以下であれば、国民健康保険料の法定軽減として、保険料が2～5割軽減される仕組みもあります。

さらに、所得が低い世帯を対象とした公営住宅への入居や、自治体独自の家賃助成制度が用意されている自治体も存在します。「うちは非課税じゃないから」と諦める前に、どのような支援体制が活用できるのか、住んでいる自治体で確認してみましょう。



地域によっては非課税世帯になる

4人家族で月収20万円（年収240万円）の場合、居住地域によっては「住民税非課税世帯」として認定される可能性が十分にあります。まずは自治体の窓口や「課税証明書」を確認し、自世帯の正確な判定状況を把握してください。

非課税に該当しない場合でも、就学援助や保険料の減免など、申請することで家計が楽になる制度は残されています。制度を正しく理解し、活用することで、精神的なゆとりを少しでも取り戻しましょう。



