ソフトバンク・小久保裕紀監督が１７日、福岡市立こども病院を訪問した。球団としては今回で１０回目となり、小久保監督は就任直後から３年連続となった。

ユニホーム姿で病棟を回り、入院しているこどもたちと笑顔で交流した。保護者も参加した質問コーナーでは「（日本ハムの）新庄監督は意識していますか？」と問われ「今回１月の頭に『打倒ホークス』じゃなかったですから。『打倒小久保裕紀』と。チーム名じゃなかった訳ですから（笑）。今年は我々がチャンピオンとして追われる立場ですけど、冷静に考えて（日本ハムは）レベルが高い、強いチーム。そこと戦うという点では意識せざるを得ない」と返答。他の質問にもざっくばらんに答え、メッセージ入り色紙のプレゼントも受け取るなど約２時間触れあった。

２５年は前回訪問時に約束した日本一を達成した。楠原浩一院長にサイン入り色紙を手渡した際には、「目標を達成できてひとつ約束を果たせた」と笑顔。それでも、直後に「気持ちは今季に向いている」と話したように、子どもたちからのエールをリーグ３連覇、日本一連覇に向けてパワーに変える。