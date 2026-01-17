歌手の和田アキ子（75）が17日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。自身の時計コレクションについて明かす場面があった。

このメッセージテーマが「失くし物事前簿」。「ロレックスが見つからない。主人が売ったんでしょうか？」というメッセージが紹介された。

アシスタントの垣花正アナウンサーは「高級時計で、家に取ってあるって方もいらっしゃるんでしょうね、普段はせずに」と話すと、和田が「ロレックスはほんと私も持ってますけど、本当にずっと動いてる。他のブランドは、割と電池が切れていたり（する）」とした。

そのうえで「これは自慢じゃないですけど、ブルガリ持ってたり、カルティエ持ってたり、シャネル持ってたり、フランクミュラーとか持ってますけど、洋服に合わせていつもこのバッグとか時計を替えてたんですけど、ほんと使わないのは1年使わないとかあるから。そうすると、ロレックスは動いてます。チェックしたら。他のは電池切れが多いですけど」と話した。

リスナーには「旦那が売ったのかなっていうことは、普段あんまりしてないんでしょうね。ずっとやってない物がないっていうのは、もう半分諦めた方がいいんじゃないですか」とも。

ご主人への疑いについては「私も真っ先に旦那を疑うんだけど」とぶっちゃけ。「とってもいけないことだと思う」と反省しつつ「お金もまだ出てこないんだけど、そんな人じゃないんですよ。私の預金通帳とかみんな管理してますから。でも、やっぱり近場にいる人怪しみますよね。そういうこともあるから、心配な物はみんな身につけちゃうとかね」と苦笑した。