¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡¢ËÜÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Î¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸½²¼¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤¬Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¶¯¤¤·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎÈ¯¸À
¡¡Æ£ÅÄ»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö¸½²¼¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤¬Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«¸øÀ¯¸¢¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ã·û¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ò´Þ¤á¤¿°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤Î»°ÅÞ¶¨µÄ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤¬¤«¤Ê¤ê°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆ£ÅÄ»á¤Ï¡ÖÈà¤é¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¸·¤·¤¤°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤éÆ¤ÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²æ¡¹¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæÆ»¤ÎÄêµÁ¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÀ¯ºö¤ò¸«¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÉ¾²Á¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ëº¸ÇÉ´ó¤ê¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ÎÀ¯ºö¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Ï¾¯¤·±ó¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¸øÌÀÅÞ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤òµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ãí»ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÆ£ÅÄ»á¤Ï¡ÖÁªµó¤ÏÆ²¡¹¤ÈÀ¯ºöÏÀ¤ÈÀ¯¼£¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¹ñÌ±¤Ë¸·¤·¤¯È½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¾ì¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÙ¤«¤ÊÀ¯ºö¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÅö½é¤ÎÍ½ÁÛ¤è¤ê¤«¤Ê¤ê¶ñÂÎÅª¤ËÄó¼¨¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¯¸¢¤¬²¿¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµÞ¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê¹çÎ®¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³°¤«¤é¸ý±ø¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤·¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¯ÅÞ¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¼¨¤·¡¢²áµî¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤ò¤É¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º£¸å¤ÎÏÀÀï¤ËÎ×¤à»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÊABEMA NEWS¡Ë