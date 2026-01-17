バナナマン日村、鉄棒にぶら下がれない理由 バラエティー企画で「顔がどんどん紫色に…」
お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀（53）が16日放送の日本テレビ系バラエティー『沸騰ワード10』（毎週金曜 後7：56）に出演。鉄棒にぶら下がれないことを明かした。
【写真】神田愛花「ディカプリオに似てる」夫・バナナマン日村勇紀
この日は古民家を再生する「“伝説の家政婦”志麻さんの新居改装ドキュメント」を放送。ACEesの浮所飛貴、お笑い芸人のサンシャイン池崎らが助っ人として参戦した。まず母屋の天井の塗装を行ったが、腕を上げ続けての作業に、池崎らは苦しそうな表情を浮かべていた。
この様子をスタジオで見守っていた日村は「俺も手上げるの絶対できないタイプだから…」と切り出すと、相方の設楽統が「日村さんは鉄棒にぶら下がるバラエティーで『どっちが長くぶら下がれるか』っていったら、顔がどんどん紫色になっちゃって…」とまさかの事態に陥ったことを明かした。
驚きの声が上がる一方、日村は首の頸動脈付近を指し「ここが詰まる。1分やってたら真紫になるから」と太りすぎが原因であることを説明し、スタジオを笑わせた。
