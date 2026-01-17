知る人ぞ知る“絶景”の穴場温泉 地元グルメに〇〇風呂…魅了されるワケが盛りだくさんの唯一無二の癒やしスポット『every.気になる！』
■"日本で最も美しい村"にある穴場の温泉地
東京から新幹線と車で2時間ほど。
人気観光地・草津の隣にある群馬県中之条町。
四季折々の豊かな自然と、明治時代の歴史ある建物が数多く残る景観は、"日本で最も美しい村"に認定されています。
そこに穴場の温泉地が――。
■“ザ・秘境” 大自然の中にある〇〇風呂
標高842m、山奥にある『尻焼温泉』。宿は2軒のみと“秘境の地”です。
静岡から訪れたお客さん
「尻焼温泉。秘境だよね、ザ・秘境みたいな」
埼玉から1泊2日で訪れていた夫婦は。
妻
「できれば川風呂に入りたかった。この場所を体験しにいくという感じ」
◇
2人の旅の目的は大自然の中にある『川風呂』。同行させてもらいました。
入り口の階段は、雪が凍り歩きづらい状態。滑らないようロープをつかみながら慎重に下りていきます。
妻
「下りられる？」
川沿いの細い道を100mほど進むと、湯気が見えてきました。
妻
「すごい！あったかいのかな？」
■無料の巨大な露天風呂 最大の特徴は…？
現れたのは、巨大な露天風呂。
“全国でも珍しい”、川の中にある天然の温泉です。混浴で脱衣所はなく水着などで入ることができます。
妻
「あったかい！あったかい！意外とあったかい」
夫
「いいねえ」
妻
「日によって温度が違うと聞いていたので、今日はあったかいのかも」
◇
この無料の露天風呂。最大の特徴が…
女性
「アチチチチチ！」
男性
「アチチチチチ！」
女性
「すごく熱いお湯がでています」
お湯の中を見てみると…
川底から湧き出す源泉が。
温度は高いところで約80度。お尻が焼けるほど熱いことから『尻焼温泉』の名がついたとも言われています。
川の水の量によって温度が変わりこの日のお湯は42度ほどでした。
30代女性
「人があんまりいなくてこうやって入れるのはすごくいい」
静かにゆったりと過ごす。これも"穴場温泉"の醍醐味。
東京から20回以上訪れているリピーターは…
20代男性
「10年前くらいにじいちゃんに 連れてきてもらって。草津2泊して中日にくることが多いですね」
草津からは車で30分ほどのため尻焼温泉にもよく訪れるそう。
20代男性
「雪が2月とかに来ると真っ白なので、それがすごくすてき。唯一無二感が気に入っている」
■地の食材と絶景が楽しめる宿
こちらは尻焼温泉に2軒しかない宿の1つ。
露天風呂や内湯は、先ほどの川から湧き出る源泉をひいた掛け流しです。
群馬県から訪れた40代女性
「お湯がすごくいいです。露天風呂からの景色もいい」
部屋はこたつでくつろげる和室。露天風呂付きが人気だといいます。
夕食は地元の食材にもこだわっていて…
旬の野菜を使った前菜に、紅マスのカルパッチョ、上質な脂が特徴の赤城牛のしゃぶしゃぶなどが堪能できます。
兵庫県から訪れた30代男性
「子どもがいるので気兼ねなくゆっくり羽を伸ばせる感じですごくよかったです」
さらに。
兵庫県から訪れた30代男性
「星空も満天で気持ちよかったですね」
川の中にある天然温泉も、夜になると満天の星が輝きます。
24時間利用できるとあって、夜に訪れる観光客の姿も。
東京から来た2人は中学からの親友。
東京都から訪れた20代男性
「星見ながら雪景色も見ながらあったかいお湯につかれるっていうのはここだけ」
毎年、年末にこの温泉につかるのが恒例だそうで…
東京都から訪れた20代男性
「1年の振り返りみたいな名目で来ているので、今年何があったか来年どうするかみたいな話を」
東京都から訪れた20代男性
「時間は忘れられますね。めちゃめちゃいい時間です」