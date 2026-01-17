＜結局年齢気にするよね？＞小学生の保護者って20代〜30代？みんな私より若く見える…
子どもを出産して子育てをしていると、自分に手間暇をかけていられないですよね。しかし周囲を見ると綺麗なママがたくさんいる……。そんな風に思ったことがある人は少なくないのではないでしょうか。いくつになっても、若く美しく見られたいと思う人もいるかもしれません。先日ママスタコミュニティに寄せられたのは「子どもが小5なんだけど、明らかに40代に見える保護者はほとんどいない」というタイトルのこんな投稿です。
『30代か、もしかしたら20代かもみたいな若い夫婦もいる。私は37歳なんだけど、自分よりみんな若く見えてしまう。地方だからかな？』
小学校5年生のお子さんの保護者を見渡すと、20代や30代に見えるママが多いと綴っていた投稿者さん。地方に住んでいるとのことで、結婚や出産が早いママが多いと思われるのも要因ではないかと想像していました。この投稿に、ママたちからはさまざまなコメントが寄せられています。
小学生の親の年齢層。都内だと40代以上は珍しくないよ
『地方だからじゃない？ うちはベッドタウンだけど、小学生の親御さんでも父親なのか祖父なのか迷う人がそこそこいる』
『都内だと幼稚園でも明らかに40代という方がクラスに必ずいる。なので小学校はもっといる』
『地方は16歳17歳で子どもを産む人もいるから。そういうところは祖父母も若い。親戚に「50代でひ孫が見れるかも」とウキウキしている人がいたわ』
投稿者さんが住んでいるエリアが具体的にどこなのかはわかりませんでしたが、地方ということですから、都心とは事情が少し違ってくるのではないでしょうか。地方では早くして結婚や出産をする人も少なくないでしょうから、小学校5年生のママだとしても10代後半で出産していれば、20代後半ということもありえますよね。一方の都心では女性もある程度キャリアを積んでから出産する人も珍しくなく、30代半ばで出産すれば小学生のママだとしても40代以上、小学校5年生のママなら50代に近くなる人もいるのではないでしょうか。実際に都心に住んでいるママからは「うちの周囲には、小学生だと親なのか祖父母なのかわからない人もいるよ」というコメントも。親の年齢事情は住んでいるエリアで異なる傾向があるのかもしれません。
30〜40代の女性は年齢不詳！？子どもが何人目かにもよるよ
『30代〜40代は見た目の個人差もあるよね』
『地方だけど、うちも上は小5で私は40代前半。でも子どもから同級生の話を聞いていると、小5が末っ子で上に大学〜中学生のきょうだいがいる子も結構いるしな。見た目もみんなよくわからん』
『子どもが何人目かにもよるんじゃない？ 私は35歳で子どもが5人いて、1番上は小5だから若い部類に入るかもしれないけど、1番下の1歳の子になると違うよね』
投稿者さんは小学校の行事や参観日のときなどに、お子さんのクラスの保護者を見渡して「みんな若いなー」と感じたのでしょう。しかしそういう行事の際には、いつも以上にメイクや服装などの身なりを整えているママも多いでしょうから、「若く見える」という状況は生まれやすいかもしれませんよね。「30代から40代の女性は年齢がわかりにくい」「そもそも他人の見た目で年齢を当てるなんてできない」というママたちもいました。またその小学校5年生のお子さんが1番上なのか末っ子なのかでも、ママの年齢の振り幅は大きくなるのではないでしょうか。
他人の見た目や年齢なんて気にしない
『幼稚園の保護者、みんな若かった。小学校の保護者、オバサン率が高く、50代くらいに見える人が結構いた。中学校（現在）の保護者、30代〜40代？みんな小綺麗にしている』
『最近みんな綺麗だと思うよ。昔みたいにいかにもオバサンって人は少ない。いつもみんな痩せているなー、私でかいなーと思っている』
『同じく5年生の子がいるけど、アラフィフや50代も珍しくない。 アラフォーから40代が大半だと思う。幼稚園のときは40代も後半だと目立つけど、高学年くらいになると本当バラバラ。中学高校だと、おばあちゃんみたいなママもたくさんいるけど、誰も何とも思ってないというのが素晴らしいと思う。「適齢期に産んで育てるのが当たり前」「男だから女だから」というガチガチの価値観が崩れてきて、日本も世界に追いついてきた』
出産や子育ては人生をかけた大イベント。毎日の慌ただしさに加えて睡眠不足や運動不足、不規則な食生活、ストレスなどと戦うので、見た目を気にする余裕もなくなりますよね。それが見た目年齢にも直結してしまうのは、ある意味では仕方がないことです。しかし小学校の高学年くらいになると、乳幼児期のように毎日手がかかることもなくなってきて、少しずつ自分にお金と時間をかけてあげられるようになるのではないでしょうか。そのため「幼稚園の頃は単純に年齢も若いから若いママが多くて、小学生くらいは日々の疲れから老けているママも多かった。でも中学生くらいになるとまた若いママが増える」といったコメントもありました。
一方で「中学生以降になると、自分の見た目も他のママの見た目も気にしなくなるよ」「そんな風にいちいち他人の見た目や若さなんて意識していない」「みんな産んだ年齢も違うんだからどうでもいい」というコメントもありました。こうしたママの若さや見た目の話は、ひとつの世間話としては面白いのかもしれません。しかし「若くに産んでいるから小学生ママでも若い」「都心だと出産が遅いから」など、他人のあれこれを気にしすぎると悩みにつながってしまうのかもしれませんね。
文・AKI 編集・有村実歩