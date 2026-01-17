¡Ö¥ä¥Ð¤¤ÃËÀ¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×à±öÂÐ±þá¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤«¤é16Ç¯¡Äà»äÀ¸³èá¹ðÇò¤ÎÅçºêÍÚ¹á¤ËµÓ¸÷¡Ö·Ù»¡º»ÂÁ¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡×¡ÖÉáÄÌ¤ËÉÝ¤¤¡×
¡ÖÊÑ¤Ê¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤¬¤Á!?¡×
¡¡¸µAKB48¤Çà¤Ñ¤ë¤ëá¤³¤È½÷Í¥¤ÎÅçºêÍÚ¹á(31)¤¬à»äÀ¸³èá¤ò¹ðÇò¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡13ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÍÙ¤ë!¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¤·¤¿Åçºê¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤¬¡Ö2026Ç¯ÂçÌñ¡¡ÅçºêÍÚ¹á¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¼ýÏ¿Á°¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÊÑ¤Ê¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤¬¤Á¡ª¡©¡¡¥ä¥Ð¤¤ÃËÀ¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦»äÀ¸³è¤ò¹ðÇò¡ª¡¡AKB48»þÂå¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åçºê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¤¤Î»¶Êâ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤«¤é¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Îµ¬Ìó¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë½»¤â¤¦¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¶Ã¤¤ÎÏÃ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ËÉÝ¤¤¡×¡Ö·Ù»¡º»ÂÁ¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡×¡Ö¤¿¤À¤Î¿ÆÀÚ¿´¤À¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Åçºê¤Ï2009Ç¯¤ËAKB48¤Î9´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤··ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£AKB48»þÂå¤Ë¤Ï¡Ö±öÂÐ±þ¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢17Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£