¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥¥Ã¥«¥±¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×
¡¡¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡¦ÀãÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤Ç½÷Í¥¤Î°¾¤æ¤¦¤¤¬Ì¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÉ×¤Èà¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉ×ÉØ¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢BS10¤Ç19ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÀä·Ê¥¯¥ë¡¼¥ºÎ¹¡×¤Ë¿ÀÊÝ¸ç»Ö¤È¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡¥¯¥ë¡¼¥ºÎ¹¤Ø½Ð³Ý¤±¤¿2¿Í¤¬¹ë²Ú¤ÊÁ¥Æâ¤Ç¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢Á¥¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë´é¤ò¶á¤Å¤±¼«»£¤ê¤·¤¿¤ê¡Ä¡£É×ÉØÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯Î¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢ÊõÄÍ»þÂå¤ÎÆ±´ü¤Ç¤¢¤ë½÷Í¥¡¦°¦²Ú¤ß¤ì¤¬¡ÖLove♡Love♡¤Ë¤ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¼¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¸æÉ×ÉØ¤À¤È¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤ªÃë¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥¥Ã¥«¥±¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¸«Ê¶¤¦ÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈþËÆ¤¬¸½Ìò»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤!!¡×¡Ö¤À¤ó¤ÊÍÍ¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¿ÀÊÝ¤µ¤ó¤Î¤³¤Î¾Ð´é¡ª¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤♡♡♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡1985Ç¯¤Ë71´üÀ¸¤È¤·¤ÆÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿°¾¤Ï¡¢91Ç¯¤ËÂàÃÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ô¡¹¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£2000Ç¯¡Á02Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö²¹Àô¤Ø¹Ô¤³¤¦¡×(TBS)¤Ç¤Ï·º»ö¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÁêËÀ¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÀÊÝ¤È01Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£