金谷拓実が連日イーグル奪取の「66」で1差6位浮上、松山英樹59位 米開幕戦は日本勢5人が決勝へ
＜ソニー・オープン・イン・ハワイ 2日目◇16日◇ワイアラエCC（ハワイ州）◇7044ヤード・パー70＞米国男子ツアーは第2ラウンドが終了。ディフェンディングチャンピオンのニック・テイラー（カナダ）、デービス・ライリー、ケビン・ロイ（ともに米国）、キム・ソンヒョン（韓国）、アドリアン・デュモン・ド・シャサール（ベルギー）の4人がトータル9アンダー・首位に並んだ。
【連続写真】しっかり左に踏み込んでヒット！ 松山英樹のアイアンスイングをチェック
10人が出場する日本勢のトップに立ったのは、米ツアー2年目の金谷拓実。初日に続き、9番パー5でイーグルを奪うなど、1イーグル・3バーディ・1ボギーの「66」をマークし、トータル8アンダー・6位タイに順位を上げた。そのほか、ルーキー・平田憲聖、米澤蓮、昨季の日本の賞金王・金子駆大がいずれもトータル4アンダー・28位タイ、2022年大会覇者の松山英樹はトータル1アンダー・59位タイとし、日本勢は5人が決勝ラウンドに進出した。久常涼がトータルイーブンパー・75位タイ、比嘉一貴がトータル1オーバー・83位タイ、アマチュアの長崎大星（たいせい・勇志国際高）がトータル2オーバー・93位タイ、米ツアー1年目の中島啓太がトータル4オーバー・104位タイで、いずれも予選通過を果たすことはできなかった。杉浦悠太は、後半5番ホール終了時点で棄権した。今大会の賞金総額は910万ドル（約14億3969万円）。優勝者には163万8000ドル（約2億5918万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国男子ツアー第2ラウンドのリーダーボード
