１月２日、皇居で新年一般参賀が行われ、天皇皇后両陛下や皇族方と共に、去年、成年式を終えた悠仁さまも初めて出席されました。参賀者の中には、愛子さま“推し”のウチワを掲げる人も。皇室への気持ち・接し方への“時代の変化”が今年の参賀に見えました。

■“成年皇族”の悠仁さまも初出席…約6万人が集まる

皇居で新年２日、新年一般参賀が行われ天皇皇后両陛下、上皇ご夫妻が皇族方と共に宮殿のベランダに立たれました。去年、成年式を終えた秋篠宮家の悠仁さまも初めて出席されました。

天皇陛下）

「新年おめでとうございます。昨年も地震や大雨、林野火災、大雪などによる災害が各地で発生するなど、多くの方々がご苦労の多い生活をされていることを案じています。いろいろと大変なこともあるかと思いますが、本年が皆さんにとって穏やかで良い年となるよう願っております」

午前と午後で５回行われた参賀には約６万人が集まり、皇室の方々はにこやかに手を振られました。悠仁さまは姉の佳子さまの隣に立たれました。天皇ご一家、上皇ご夫妻、秋篠宮ご一家がそろって参賀に臨まれたのは初めてでした。

――井上さんも皇居で取材されたそうですね。

７時半に参賀の列に並んで二重橋から入り、見てきました。外国人が多く、また若い人が増えているように感じました。天皇陛下の新年の感想もそうでしたが、この日のお言葉も、災害に見舞われた人たちへの心配が強く表れていました。

悠仁さまは、最初は緊張の面持ちで参賀の人たちを見渡し、天皇陛下のお言葉の時は身体を陛下の方に向けて聞き、周り の方々の所作を見ながら最後に手を振り、一礼して退出されました。堂々としていて、成年式を経て成長されたように見えました。皇族の列に、新たに加わられる成年皇族がいるのはいいですよね。

■愛子さま“推し”ウチワも…皇室との接し方に“時代の変化”

――愛子さまも笑顔を見せられていましたね。

ほかの皇族方と柔らかな笑顔で話されていました。“推し活”、アイドルや歌手など自分の“推し”を応援する活動がよく話題になりますが、参賀の人たちの中に「愛子さま」と書いたウチワを振る人が何人かいて、「愛子さまー」という大きな声があちこちで聞こえました。

長く一般参賀を取材していますが、“推し”のウチワを見たのは初めてです。参賀に集まる人たちの、皇室への気持ち・接し方に“時代の変化”を感じました。

――手作りのウチワから、皆に愛されているのがこちらにも伝わりますね。

もうひとつ感じたことがあります。１回目のお出ましでは、宮殿のベランダに、天皇ご一家、上皇ご夫妻と皇族方合わせて14方が並ばれました。今の皇室は16方が全てです。

悠仁さまが成年に達し、未成年の皇族はいませんので、今後の皇位継承は悠仁さまにかかっているという、厳しい現実を改めて見た思いでした。

皇位の安定継承に向けた議論が2005（平成17）年に動き出して21年。懸案と言いつつ大事な問題が一向に前へ進まないこの国の不思議を思いました。

【井上茂男（いのうえ・しげお）】日本テレビ客員解説員。皇室ジャーナリスト。元読売新聞編集委員。1957年生まれ。読売新聞社で宮内庁担当として天皇皇后両陛下のご結婚を取材。警視庁キャップ、社会部デスクなどを経て、編集委員として雅子さまの病気や愛子さまの成長を取材した。著書に『皇室ダイアリー』（中央公論新社）、『番記者が見た新天皇の素顔』（中公新書ラクレ）。