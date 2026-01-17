超ときめき宣伝部、結成10周年特番 リーダー辻野かなみがこれからの抱負＆メッセージ
アイドルグループ・超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）の結成10周年を記念した特別番組『10周年にロックオン！超最強ときめきTV〜超ときめき▽宣伝部の人気の秘密に迫る！〜』が、CS放送・GAORA SPORTSできょう17日午後3時から放送される。
【貴重写真】可愛すぎる…！“初出し”幼少期の超ときめき宣伝部メンバー
超ときめき▽宣伝部のメンバーは、辻野かなみ、杏ジュリア、坂井仁香、小泉遥香、菅田愛貴、吉川ひよりの6人。2015年に結成され、昨年10周年を迎えた。ヒット曲「超最強」は、TikTokの再生回数が25億回を突破した。
番組では、地道な努力がようやく開花したブレイクまでの歴史や、“かわいい”の秘密にグッと迫るほか、普段みることのできないメンバーの素顔を届ける。MCはお笑いコンビ・錦鯉が務める。
これからの抱負について聞かれたリーダーの辻野は「この10年で、たくさんの方に出会って、たくさんの方に支えていただいたので、その分、みなさんが『とき宣に出会えて良かったな』と思っていただけるように、みんなの人生を幸せにできるように、たくさんのたくさんのときめきを届けていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします」とコメントする。
■『10周年にロックオン！超最強ときめきTV〜超ときめき▽宣伝部の人気の秘密に迫る！〜』
1月17日（土）午後3時〜3時45分
出演：
超ときめき▽宣伝部 （辻野かなみ・杏ジュリア・坂井仁香・小泉遥香・菅田愛貴・吉川ひより）
MC：
錦鯉（長谷川雅紀・渡辺隆）
