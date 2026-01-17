¡ÚÆÃ½¸¡Û¹Ä¼¼¤È¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÈÀõ¤«¤é¤Ì¸òÎ®¡ÉŽ¥Ž¥Ž¥Î¾ÊÅ²¼31Ç¯Á°¤ÎË¬Ìä¤Ï¿ÌºÒÄ¾¸å¤Î¡ÉÇ¦¤Ó¤Ê¤¤»×¤¤¡É
¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ê¡áUAE¡Ë¤Î¥à¥Ï¥ó¥Þ¥ÉÂçÅýÎÎ¤¬£²·î¤Ë¡¢¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¹Ä¼¼¤ÈUAE¤Ë¤Ï¡¢Àõ¤«¤é¤Ì¸òÎ®¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£31Ç¯Á°¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎUAEË¬Ìä¤Ï¿ÌºÒ¤ÎÄ¾¸å¡£ºÒ³²¤È¸þ¤¹ç¤¤ÈïºÒ¼Ô¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤ë¡È½ÐÈ¯ÅÀ¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃæÅì¤Î¡ÈÀÐÌý¤Î¹ñ¡É¡ÄÄ¶¹âÁØ¥Ó¥ë¤äº½Çù¤Ç¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷ÃÏ
¡½¡½ÃæÅì¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤´·ëº§¤ÎÍâ¡¹Ç¯¤Î1995Ç¯¡¢ÃæÅì£³¤«¹ñË¬Ìä¤Ç¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡áUAE¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿»þ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜÀìÍÑµ¡¤ò¹ß¤ê¤é¤ì¤¿¹ÄÂÀ»Ò¤´É×ºÊ»þÂå¤ÎÎ¾ÊÅ²¼¤ò½Ð·Þ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥Ö¥À¥Ó¼óÄ¹¹ñ¤Î¹ÄÂÀ»Ò¤Ç¤Î¤Á¤ËÂçÅýÎÎ¤È¤Ê¤ëÀèÂå¤Î¥Ï¥ê¡¼¥Õ¥¡Á°ÂçÅýÎÎ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎË¬Ìä¤Ë¤Ï»ä¤âÆÉÇä¿·Ê¹¤Îµ¼Ô¤È¤·¤ÆÆ±¹Ô¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶õ¹Á¤Ç¤ÏÎ¾ÊÅ²¼¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢²¹¤«¤¤´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¥Ï¥ê¡¼¥Õ¥¡Á°ÂçÅýÎÎ¤Ï2022Ç¯¡¢74ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ò·Ñ¤¤¤À¤Î¤¬¡¢Äï¤Î¥à¥Ï¥ó¥Þ¥ÉÂçÅýÎÎ¤Ç¡¢£²·î£¸Æü¤«¤é10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤Þ¤¹¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï²ñ¸«¤·¡¢µÜÃæÈÕ¤µ¤ó²ñ¤ò³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢UAE¤ÎÂçÅýÎÎ²È¤ÈÆüËÜ¤Î¹Ä¼¼¤ÏÀõ¤«¤é¤Ì¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°æ¾å¤µ¤ó¡¢UAE¤È¤¤¤¨¤Ðº£Ç¯¤Î¿·Ç¯¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤â¥É¥Ð¥¤¤ÎÀ¹Âç¤Ê²Ö²Ð¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
²Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥É¥Ð¥¤¤Ï¿Í¹©Åç¤äÄ¶¹âÁØ¤Î¥Ó¥ë·²¡¢º½Çù¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
UAE¤Ï¥¢¥é¥Ó¥¢È¾Åç¤ÎÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¤Û¤É¤Î¹¤µ¤Î¹ñ¤Ç¤¹¡£À¾¤äÆî¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÈÀÜ¤·¡¢¥Ú¥ë¥·¥ãÏÑ¤È¥ª¥Þ¡¼¥óÏÑ¤ò¤Ï¤µ¤ó¤ÇËÌ¤Ë¤Ï¥¤¥é¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¸ý¤Ï¡¢Ìó£±ÀéËü¿Í¤Ç¤¹¡£
¹ñ¤ÎÌ¾¤Ë¡Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡×¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥Ö¥À¥Ó¡×¡Ö¥É¥Ð¥¤¡×¡Ö¥·¥ã¥ë¥¸¥ã¡×¤Ê¤É£·¤Ä¤Î¼óÄ¹¹ñ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ëÏ¢Ë®¹ñ²È¤Ç¤¹¡£Ìó80Ç¯¤ËµÚ¤Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÅý¼£¤ò·Ð¤Æ1971¡Ê¾¼ÏÂ46¡ËÇ¯¤ËÆÈÎ©¤·¤¿¡È¼ã¤¤¹ñ¡É¤Ç¤¹¡£
³Æ¼óÄ¹¤Ï²¦Â²¤ÎÀ¤½±¤Ç¡¢ºÇ¤âÂç¤¤¤¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Î¼óÄ¹¤¬ÂçÅýÎÎ¤È¤¤¤¦ÂÎÀ©¤¬£³ÂåÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥Ð¥¤¤ò¤Ï¤¸¤áUAE¤Ï¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÏÍ¢Æþ¸¶Ìý¤ÎÌó£´³ä¤ò¤³¤ÎUAE¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¿À®¤âÎáÏÂ¤â¡È£³¿ÍÌÜ¤Î¹ñÉÐ¡É¡Ä¥¶¡¼¥¤¥ÉÂçÅýÎÎ¤ÏÂçÁêËÐ¤ò¸«¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë
£²·î¤ËÍèÆü¤¹¤ë¥à¥Ï¥ó¥Þ¥ÉÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ë¼¡¤°¡¢¡ÈÎáÏÂ£³¿ÍÌÜ¤Î¹ñÉÐ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢Éã¤Î¥¶¡¼¥¤¥ÉÂçÅýÎÎ¤â1990¡ÊÊ¿À®£²¡ËÇ¯¤Ë¡ÈÊ¿À®£³¿ÍÌÜ¤Î¹ñÉÐ¡É¤È¤·¤Æ½éÍèÆü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Æ±¤¸£³¿ÍÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¶öÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬²¿¤«¿¼¤¤±ï¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î¹ñÉÐ¤Î´¿·Þ¼°Åµ¤Ï¸µÀÖºä¤Î·ÞÉÐ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥à¤Î¹ñ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢´¿·Þ¼°Åµ¤ÏÃËÀ¤Ð¤«¤ê¡¢Å·¹Ä¤À¤Ã¤¿¾å¹Ä¤µ¤Þ¡¢¹ÄÂÀ»Ò»þÂå¤ÎÅ·¹ÄÊÅ²¼¡¢³¤Éô¼óÁê¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÃæÈÕ¤µ¤ó²ñ¤âÃËÀ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£½ÐÀÊ¼Ô¤Ï66¿Í¤ÈÄÌ¾ï¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¿ï°÷¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼ã¤¥à¥Ï¥ó¥Þ¥ÉÂçÅýÎÎ¤â²¦Â²¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤âÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾å¹Ä¤µ¤Þ¡ÊÅö»þÅ·¹Ä¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Î¸æË¬Ìä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤È²æ¤¬¹ñ¤È¤ÎÍ§¹¥¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬¹¹¤ËÁý¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ï»ä¤â¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¸ò´¹¤Ï¿©»ö¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©»ö¤ÎÃæÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¶¡¼¥¤¥ÉÂçÅýÎÎ¤Ï¥á¥â¤Ê¤·¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤âÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥á¥â¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡£
ÍâÆü¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Ï¥¶¡¼¥¤¥ÉÂçÅýÎÎ¤òÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤Ë¾·¤¡¢°ì½ï¤Ë»¶ºö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÁêËÐ¤ÎÍ¥¾¡ÎÏ»Î¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®Í§¹¥ÇÕ¡×¤È¤·¤Æ¥¢¥é¥Ó¥¢Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ý¥Ã¥È¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤È¡¢Éû¾Þ¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó£±Ç¯Ê¬¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¶¡¼¥¤¥ÉÂçÅýÎÎ¤âÍèÆü»þ¤ËÂçÁêËÐ¤ò¸«¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¤³¤Î»þ¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î´óÉÕ¤Ç¿Í¤äÊ¸²½¤Î¸òÎ®¤Î¤¿¤á¡Ö¥¶¡¼¥¤¥ÉÍ§¹¥´ð¶â¡×¤¬ºî¤é¤ì¡¢³ØÀ¸¤ÎÅÏ¹Ò»Ù±ç¤Ê¤É¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎÃãÆ»¤ä½ÀÆ»¤Ê¤É¤â¹¤¯°¦¹¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Îò»Ë¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤È¤ÏÊ¸²½¸òÎ®¤â¤¢¤ë¹ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
º£¤Î¥à¥Ï¥ó¥Þ¥ÉÂçÅýÎÎ¤ÏÊ¿À®¤Î¹ñÉÐ¤À¤Ã¤¿¥¶¡¼¥¤¥ÉÂçÅýÎÎ¤Î»°ÃË¤Ç¤¹¡£½éÍèÆü¤Ï1989Ç¯¤Î¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Î¡ÖÂçÁÓ¤ÎÎé¡×¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡ÖÂ¨°Ì¤ÎÎé¡×¤Ë¤â»²Îó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2007¡ÊÊ¿À®19¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ö¥À¥Ó¹ÄÂÀ»Ò¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¡¢Å·¹Ä¤À¤Ã¤¿¾å¹Ä¤µ¤Þ¤È²ñ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ³«¤«¤ì¤¿Ãë¿©²ñ¤Ë¤Ï¡¢¹ÄÂÀ»Ò»þÂå¤ÎÊÅ²¼¤â½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë2014¡ÊÊ¿À®26¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡Ö¸øÉÐ¡×¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤Þ¤·¤¿¡£UAE¤Ï¡¢¤½¤Î£³Ç¯Á°¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î»þ¡¢ÆüËÜ¤ËÅ·Á³¥¬¥¹¤òÄÉ²Ã¤Ç¶¡µë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Ï¡Ö¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¼Õ°Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÈUAE¤Î´Ø·¸¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢º£¸å´Ø·¸¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÍè·î¡¢£¶²óÌÜ¤ÎÍèÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥à¥Ï¥ó¥Þ¥ÉÂçÅýÎÎ¤Ï¹Ä¼¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¹Ä¼¼¤ÎUAEË¬Ìä¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿1995¡ÊÊ¿À®£·¡ËÇ¯¤Î¹ÄÂÀ»ÒÉ×ºÊ»þÂå¤ÎÎ¾ÊÅ²¼¤Î£±²ó¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤Î¹Ä¼¼¤Î½é¤á¤Æ¤ÎË¬Ìä¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¦¥¢¥ë¥¢¥¤¥ó¡¦¥É¥Ð¥¤¤òË¬Ìä¡ÄÅÁÅý¤Î¥é¥¯¥À¥ì¡¼¥¹¤â¤´Í÷¤Ë
Î¾ÊÅ²¼¤Ï1995Ç¯£±·î¡¢¥¯¥¦¥§¡¼¥È¤Ë¼¡¤°£²¤«¹ñÌÜ¤ÎË¬ÌäÀè¤È¤·¤Æ¡¢UAE¤Ë£³Çñ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Î¶õ¹Á¤Ç¤Ï¥Ï¥ê¡¼¥Õ¥¡¹ÄÂÀ»Ò¤¬½Ð·Þ¤¨¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤È¤Î²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¸å¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢¥Ï¥ê¡¼¥Õ¥¡¹ÄÂÀ»Ò¼çºÅ¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ï¥¤¥¹¥é¥à¤Î´·½¬¤Ë´ð¤Å¤¡¢UAEÂ¦¤«¤é½÷À¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÍâÆü¤Ï¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ç¸Å¤¯¤«¤é¥ª¥¢¥·¥¹¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥¢¥ë¥¢¥¤¥ó¤òË¬¤ì¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥é¥¯¥À¥ì¡¼¥¹¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¾ÊÅ²¼¤Ï´ÑÍ÷ÀÊ¤Ç²»³Ú¤äÍÙ¤ê¡¢°û¤ßÊª¡¦¿©¤ÙÊª¤Ë¤è¤ëÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¡¢¥é¥¯¥À¥ì¡¼¥¹¤ò´ÑÀï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¶¡Ã£¤¬·üÌ¿¤Ë¤à¤Á¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¥é¥¯¥À¤¬¼ÀÁö¤¹¤ë¥é¥¯¥À¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¢¥é¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¡¢¡È¹ñµ»¡É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤³¤Ç¤·¤«½ÐÍè¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤µ¤ì¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë½¼¼Â¤·¤¿Î¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¼èºàÀÊ¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¤ë¤Î¤Ï°ì½Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢30Æ¬¤¬¼ÀÁö¤·¤Æ¤¤¤¯ÂçÃÏ¤Î¶Á¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢²»¤Ïº£¤â¼ª¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÏÉ¸¹â1340¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹âÊö¥Ï¥Õ¥£¥Ã¥È»³¤ÎÄº¾å¤Ë¿·¤·¤¯ºî¤é¤ì¤¿¹ÄÂÀ»ÒµÜÅÂ¤òË¬¤ì¡¢ÁÐ´ã¶À¤Çº½Çù¤ä¥¢¥ë¥¢¥¤¥ó¤ÎÄ®¤ÎÄ¯Ë¾¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¤·¤¯ºî¤é¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢¥Ï¥ê¡¼¥Õ¥¡¹ÄÂÀ»Ò¤È¶¦¤ËÆüËÜ¤ÈUAE¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¡È£Õ¡½£²£²¡É¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¿ÆÁ±»î¹ç¤ò´ÑÀï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÆü¤Ï¶õÏ©¥É¥Ð¥¤Æþ¤ê¤·¡¢¥É¥Ð¥¤±¿²Ï¤òÁ¥¤Ç²ó¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¥É¥Ð¥¤¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÄ¶¹âÁØ¤Î¥Ó¥ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¥ª¡¼¥ë¥ÉUAE¡É¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢ÏÑ¤ÎÃæ¤ò¿Í¤òËþºÜ¤·¤¿¡ÈÅÏ¤·Á¥¡É¤¬ÉÑÈË¤Ë¹Ô¤Íè¤·¡¢º½Çù¤ÎÃæ¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°´Ó¤¯Æ»Ï©¤Ëà¥¢¥é¥Ö¤Î¹ñá¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎË¬Ìä¤Ç¤Î¥Ï¥ê¡¼¥Õ¥¡¹ÄÂÀ»Ò¤Ï¤¸¤áUAEÂ¦¤ÎÀÜ¶ø¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î¿Æ¶á´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Æ¡ÈÂç´¿ÂÔ¡É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë¼ê¸ü¤¤¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ö¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ÎË¬Ìä¤ÏÎ¾ÊÅ²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¡È¿´¤Î½Å¤¤Î¹¡É¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Ë¬ÌäÄ¾Á°¤Ëµ¯¤¤¿ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡Ä¡ÖÂçÊÑÇ¦¤Ó¤Ê¤¤¡×»×¤¤¤Ç½ÐÈ¯¤µ¤ì¤¿Î¾ÊÅ²¼
ÃæÅì£³¤«¹ñË¬Ìä¤Î½ÐÈ¯Æü¤Ï¡¢1995Ç¯£±·î20Æü¡£¤½¤ì¤Ï¡Öºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡×¤Î£³Æü¸å¤Ç¤·¤¿¡£½ÐÈ¯Á°Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÏËÁÆ¬¤Ë»×¤¤¤ò¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼¡ÊÅö»þ¹ÄÂÀ»Ò¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÆîÉôÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²¤Îµ¬ÌÏ¤¬¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢Æü¤òÄÉ¤Ã¤ÆÈï³²¤¬¿ÓÂç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¼¤¯¿´¤òÄË¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¹Ä¹¡¤µ¤Þ¡ÊÅö»þ¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¡Ë
¡Ö»ä¤âÅÂ²¼¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙÆÍÁ³Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿ÂçºÒ³²¤Ë¿¼¤¯¿´¤òÄË¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
ºÇ¸å¤Î´ØÏ¢¼ÁÌä¤Ç¡¢ÊÅ²¼¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤ÀÀ¸¤Ëä¤á¤ÎÊý¡¹¤â¤ª¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢³°¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑÇ¦¤Ó¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¹ÄÂ²¤Î»Å»ö¤È¤·¤Æ¹ñºÝ¿ÆÁ±¤â¤Þ¤¿Âç¤¤Ê»Å»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÆÁ±Ë¬Ìä¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤â¡ÖºÒ³²»þ¤Ë¹ñ¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡ØÂçÊÑÇ¦¤Ó¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤è¤í¤·¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ê£»¨¤Ê¶»¤ÎÆâ¤ò¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æü¤ËÆü¤ËÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Èó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ê¿´Ãæ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Öºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡×¤ÏµîÇ¯£±·î17Æü¡¢È¯À¸¤«¤é30Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¿À¸Í¤ÎÄÉÅé¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î30Ç¯Á°¡¢¤ªÆó¿Í¤ÏÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ´ü¤Î¤´Ë¬Ìä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼è¤ê¤ä¤á¤ä±ä´ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎË¬Ìä¤Ï¡¢¥¤¥é¥¯¤Î¥¯¥¦¥§¡¼¥È¿¯¹¶¤Ê¤ÉÏÑ´ß¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷¤Ç²áµî£²²ó±ä´ü¤µ¤ì¡¢Åö»þ¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë£³ÅÙ¤Ï±ä´ü½ÐÍè¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬À¯ÉÜ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢³ÕµÄ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿Èó¾ï¤Ë½Å¤¤Ë¬Ìä¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢·ë¶ÉË¬Ìä¤ÏºÇ¸å¤Î¥è¥ë¥À¥ó¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀèÊý¤Îµ¤¸¯¤¤¤â¤¢¤ê¡¢£²ÆüÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤Îµ¢¹ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆüÄøÊÑ¹¹¤â³ÕµÄ¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¢¹ñ¤ÎÆü¡¢ÊÅ²¼¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤ÆÆü°ìÆü¤ÈÈï³²¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¿´¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤ò¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÒ³²»þ¤Î³¤³°Ë¬Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ÎË¬Ìä¤ÏÁ°¡¹¤«¤é·ü°Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌóÂ«¤Ï¹ÄÂÀ»Ò¤ÎÎ©¾ì¾å¡¢²Ì¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¶¹´Ö¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿´¾ð¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÆÁ±Ë¬Ìä¤Ï²¿ÅÙ¤â¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Å¶ì¤·¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡ÈÄÀÝµ¤ÊÎ¹¡É¤Ï¤³¤Î»þ¤À¤±¤Ç¤¹¡£²ñ¸«¤Ç¤ÎÊÅ²¼¤Î¡Ö¶¹´Ö¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¾ÝÄ§Åª¤Ç¡¢¼ª¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÊÅ²¼¤ÎÈïºÒ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ò»×¤ï¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤È¹Ä¼¼¤ÎÌ³¤á¤È¤Î´Ö¤ÇËÜÅö¤Ë¶»¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¾Ð´é¤Ç¿ÆÁ±¤ËÅØ¤á¤ì¤ÐÅØ¤á¤ë¤Û¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê»þ¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¡¢¤ªÆó¿Í¤ÏÆü¡¹Ê£»¨¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥«¥á¥é¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¾Ð´é¤Ï±Æ¤òÀø¤á¡¢ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÆó¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¸«Éñ¤¤¤Î¸ÀÍÕ¡×¤¬¸½ÃÏ¤ÇÂ³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
UAE¤ËÅþÃå¤·¤¿»þ¡¢¥Ï¥ê¡¼¥Õ¥¡¹ÄÂÀ»Ò¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¤È¹ñÌ±³§¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¿Í¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º©ÃÌ¤ÎÀÊ¤Ç¤âÍ¾¿Ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¡¢ÊÅ²¼¤Ï¡Ö²¹¤«¤¤¿´¸¯¤¤¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢££²ÆüÁá¤Þ¤Ã¤¿µ¢¹ñ¡ÄºÒ³²¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤ë¡È½ÐÈ¯ÅÀ¡É¤Ë
µ¢¹ñ¤«¤é¤Ò¤È·î¸å¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡Öºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡×¤ÎÈïºÒÃÏ¤ËÆþ¤ê¡¢ÈòÆñ½ê¤òË¬¤Í¤ÆÈïºÒ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÃúÇ«¤Ê¤ª¸«Éñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¤Ç¤¹¡£Î¾ÊÅ²¼¤ÎÈïºÒÃÏË¬Ìä¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Öºå¿À¡¦Ã¸Ï©ÂçºÒ³²¡×¤ÎÄ¾¸å¤ËÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ì¤¤·Ð¸³¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎºÒ³²¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤ë»ÑÀª¤Î¡È½ÐÈ¯ÅÀ¡É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
£²·î¤Ë¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆÍèÆü¤¹¤ë¥à¥Ï¥ó¥Þ¥ÉÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿É¤¤»þ´ü¤ÎË¬Ìä¤Çµ¤¸¯¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ï¥ê¡¼¥Õ¥¡¹ÄÂÀ»Ò¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ê¡¢UAE¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î»þ¤ËÅ·Á³¥¬¥¹¤òÄÉ²Ã»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¹ñ¡¢¤½¤·¤Æ2022Ç¯¤Ë¡Ö³°¸ò´Ø·¸50¼þÇ¯¡×¤ò·Þ¤¨¤¿Í§¹¥¹ñ¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÁê¸ß¤ÎË¬Ìä¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢UAE¤È¤Î¸òÎ®¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¤¤Ã¤È¥à¥Ï¥ó¥Þ¥ÉÂçÅýÎÎ¤ò¿´¤«¤é¤â¤Æ¤Ê¤·¡¢31Ç¯Á°¤Ë´¿ÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿·»¡¦¥Ï¥ê¡¼¥Õ¥¡ÂçÅýÎÎ¤ò¤·¤Î¤ó¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤¦¤·¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½º£¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÍè·î¤ÎË¬Ìä¤â¤Þ¤¿Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú°æ¾åÌÐÃË¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤·¤²¤ª¡Ë¡Û
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓµÒ°÷²òÀâ°÷¡£¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¸µÆÉÇä¿·Ê¹ÊÔ½¸°Ñ°÷¡£1957Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤ÇµÜÆâÄ£Ã´Åö¤È¤·¤ÆÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Î¤´·ëº§¤ò¼èºà¡£·Ù»ëÄ£¥¥ã¥Ã¥×¡¢¼Ò²ñÉô¥Ç¥¹¥¯¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÔ½¸°Ñ°÷¤È¤·¤Æ²í»Ò¤µ¤Þ¤ÎÉÂµ¤¤ä°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼èºà¤·¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¹Ä¼¼¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¡¢¡ØÈÖµ¼Ô¤¬¸«¤¿¿·Å·¹Ä¤ÎÁÇ´é¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¸å,
Êè,
Ë¡Í×,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ä¹Ìî,
ºë¶Ì,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÃÖ¾²¹©»ö,
ºßÂð°åÎÅ,
ÇÛÀþ