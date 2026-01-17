正月太りにはこれ食べて！しらたきで大満足おかず

お正月に食べすぎてしまった体をリセット！ 「しらたき」をメインに、ボリュームがあるのにヘルシーな一品で正月太りを解消しませんか？

▼野菜もたっぷり！しらたきのチャプチェ

たっぷりの野菜と豚肉で作るチャプチェ。春雨をしらたきに変更するだけで、ボリュームは変わらずヘルシーに。



▼味しみしみ！しらたきのすき煮卵とじ

味つけしてからいったん冷まして、卵でとじるすき煮。味がしみ込んだぷりぷりのしらたきがたまりません。



▼一度ゆでるのがポイント！しらたきのきんぴら

ひき肉、にんじん、しらたきをゆでてから作るきんぴら。ひき肉はそのまま炒めるよりゆでることで油をカットできるので、よりヘルシーに。







しらたきは100gあたり約6㎉と、とてもヘルシー。不足しがちな食物繊維も含まれています。しらたきを食感よく仕上げるには水分をしっかりきるのがポイントです。味もしっかりしみ込みます。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。