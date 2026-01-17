全国都道府県対抗男子駅伝は１８日、広島市平和記念公園前発着の７区間４８キロで行われる。学生・社会人が３区（８・５キロ）と７区（１３キロ）、高校生が１区（７キロ）と４区（５キロ）と５区（８・５キロ）、中学生が２区と６区（いずれも３キロ）を担う。大会前日の１７日、広島市内の競技場で都道府県代表の各チームが最終調整を行った。

第１０２回箱根駅伝の５区（２日）で１時間７分１６秒の驚異的な区間新記録をマークし「シン・山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した青学大の黒田朝日（４年）は出身地の岡山県代表として３区を走る。前日調整終了後、岡山県代表の中学生ランナーは目を輝かせて黒田朝日に質問攻め。箱根駅伝史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）の立役者となった岡山県出身のスター選手は、郷里の後輩たちに一つひとつ丁寧に答えた。

中学生「僕も将来、箱根駅伝５区を走りたいです。そのためにはどうすればいいでしょうか？」

黒田朝日「まずは平地の走力をつけることが大事です」

中学生「レース前のルーティーンはありますか？」

黒田朝日「ないです。自然体でいることが一番と思います」

中学生「レース前の勝負飯はありますか？」

黒田朝日「それもないかな。僕はレース前でも、その時にあるものを食べるだけです」

学生３大駅伝９戦で、すべて主要区間を担い、区間賞６回、区間新記録５位、平均区間順位１・５６位。高いレベルで安定した成績を残す黒田朝日は、将来有望な中学生ランナーに柔らかな笑みをたたえながら、抜群の安定感の秘訣のひとつは「自然体」にあることを説いた。その姿は、まさに自然体だった。