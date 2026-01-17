◆米男子ゴルフツアー ソニー・オープン 第２日（１６日、米ハワイ州・ワイアラエＣＣ＝７０４４ヤード、パー７０）

第２ラウンドが行われ、５９位で出た２０２２年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は３バーディー、３ボギーの７０で回り、通算１アンダーでカットライン上の５９位で予選通過した。

１７位で出た金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）が１イーグル、３バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算８アンダーでトップと１打差の６位に浮上した。

米ツアー本格参戦１年目の平田憲聖（エレコム）、昨季日本ツアー賞金王の金子駆大（こうた、ＮＴＰホールディングス）、昨季賞金ランク１２位の米沢蓮（パルコホーム）はいずれも通算４アンダーの２８位で決勝ラウンドに進出した。

久常涼（ＳＢＳホールディングス）は通算イーブンパーの７５位、比嘉一貴（フリー）が１オーバーの８３位、アマチュアの長崎大星（勇志国際高）は２オーバーの９３位、中島啓太（フリー）は４オーバーの１０４位で予選落ち。杉浦悠太（フリー）は後半５番ホール終了後に棄権した。

前回大会覇者のニック・テーラー（カナダ）、ケビン・ロイ（米国）ら５人が通算９アンダーで首位に並んだ。