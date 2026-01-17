歌手の小柳ルミ子さんが、自身の公式ブログを更新。去年、突然この世を去った愛犬・ルルを追悼する新曲『あなたがいたから』のレコーディングを行ったことを報告しました。



【写真を見る】【小柳ルミ子】亡き愛犬の追悼歌をレコーディング「泣いて 歌えなくなり 何度も 何度も 歌いました」



小柳さんは、「イントロが流れると…ぎゅっと胸が締め付けられ 泣いて 泣いて 泣いて 歌えなくなり 何度も 何度も 歌いました」と、気持ちがこみ上げて歌えなくなり、何度も撮り直したことを明かしています。





この歌の作詞は小柳さん自身が共作で手がけていて、「ルルたんとの 愛の4年10ヶ月が走馬灯の様に私の心の中を駆け巡り 涙が止まらないんです」と、綴っています。





また小柳さんは今週、歯の緊急手術を受けたばかりで、「縫った患部が 歌うと違和感MAXでしたし 歌う度に 血の混じった膿が出て 不快感MAXでしたが 最後迄 頑張れました」と、レコーディング中の苦労を吐露しました。





それでもレコーディングをやり遂げた小柳さんは、「私を見守り 愛のエネルギーを送り続けてくれたルルたんのお陰です！」「何時でも何処にでもルルたんは いるのです！」「ママの側に 心の中に ずっと ずっと いるのです！」と、亡き愛犬・ルルへの感謝の気持ちを記しています。





【担当：芸能情報ステーション】