CASC（中国航天科技集団）は2026年1月17日、西昌衛星発射センターから、「長征3号B」ロケットで「実践32号」の打ち上げを実施しました。しかし、中国国営の新華社によると、長征3号Bの飛行中に異常が発生し、打ち上げは失敗したと報じています。異常の具体的な原因については、現在分析・調査が進められているとしています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：長征3号B（実践32号／Shijian-32）

• ロケット：長征3号B（Long March 3B）

• 打ち上げ日時：日本時間 2026年1月17日1時55分

• 発射場：西昌衛星発射センター（中国）

• ペイロード：実践32号（Shijian-32）

実践（Shijian）シリーズは、中国が「実験（実践）」目的で運用している衛星群として知られています。今回打ち上げられた実践32号（Shijian-32）についても、同シリーズ同様に詳細は公表されていません。

なお、現時点（2026年1月17日14時）でCASCによる詳細な公式発表は確認できておらず、異常の原因や衛星の状態などは明らかになっていません。

関連画像・映像

【▲ 参考画像：長征3号Bロケット（2024年12月3日打ち上げ時の写真）（Credit: CASC）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

関連記事 ISROが「PSLV」ロケットを打ち上げ 第3段で異常発生、詳細解析を開始 中国が「長征2号C」ロケットを打ち上げ アルジェリアの衛星「AlSat-3A」を軌道投入中国が短時間でロケットを連続打ち上げ 「遥感50号01星」と「衛星インターネット低軌道衛星群18組」を投入参考文献・出典新華社（Xinhua）- China's Shijian-32 satellite launch mission failsGo4Liftoff - Long March 3B/E | Shijian 32