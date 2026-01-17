¹ÅçÂàÃÄ¤ÎÅÄÃæ¹Êå¤¬°úÂàÉ½ÌÀ¡¡16¡Á18Ç¯¤Î3Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥
¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¹Åç¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæ¹ÊåÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬17Æü¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ÏÆþÃÄ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤Ê¤¯¡Ö¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤á¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£3Ï¢ÇÆ¤Î»þ¤Î´¿À¼¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ÏËÍ¤Îºâ»º¡£12Ç¯´Ö¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÌ¤Äê¤È¤¤¤¦¡£¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¡¦Åì³¤ÂçÁêÌÏ¹â¡¢Åì³¤Âç¤ò·Ð¤ÆJRÅìÆüËÜ¤«¤é2014Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£Í··â¼ê¤È¤·¤Æ16¡Á18Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ò¥Õ¥ë¥¤¥Ë¥ó¥°½Ð¾ì¤Ç»Ù¤¨¡¢17Ç¯¤ÏÅðÎÝ²¦¤ÈºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇ¾¯¤Î½Ð¾ì15»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£