¼Ä»³ÎµÀÄ¤¬¤«¤â¤á18¹æ¤Î½ÐÈ¯¼°¤Ë½ÐÀÊ¡ÄÄ¹ºê±Ø¤Ç¤Ï¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤Î°ìÆü±ØÄ¹¤Ë

¡¡1·î17Æü¡¢Ä¹ºê±Ø°ìÆü±ØÄ¹½ÐÈ¯¼°¤ËÄÔÄ¾¿Í¡Ê·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¡Ë¡¢¼Ä»³ÎµÀÄ¡ÊÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢°ìÆü±ØÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI¡×¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤¬°ìÆü±ØÄ¹¡¦½ÐÈ¯¼°¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï½é¤Î¥±ー¥¹¤À¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ëÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤ÎÁª¼ê¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂçÌò¤Ë2Ì¾¤¬¶Ã¤¯ÍÍ»Ò¤¬¡¢Àîºê¤Î¸ø¼°X¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
🐲¤ê¤åー¤»¤¤¡¢±ØÄ¹¤Ë¤Ê¤ë🫡
Ä¹ºê±Ø¤Ë¤Æ¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤¬°ìÆü±ØÄ¹¡¦½ÐÈ¯¼°¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤ÈÊ¹¤ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÂçÌò¤Ë¶Ã¤¯¡¢ÄÔÄ¾¿ÍÁª¼ê(·²ÇÏ)¤È¼Ä»³ÎµÀÄÁª¼ê¡£¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ëº£²ó¤´»ØÌ¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿🚉✨#B¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー https://t.co/4qKLkbxpND pic.twitter.com/NSCdtJVCTx
- Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹⚡️Àîºê¤«¤é¥Ð¥¹¥±¤ÎÌ¤Íè¤ò⚡️ (@brave_thunders) January 17, 2026
¡¡¼°Åµ¤Ï¸áÁ°10»þ¤´¤í¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¾¶å½£¿·´´Àþ¤«¤â¤á18¹æ¤Î½ÐÈ¯¤ËÎ©¤Á²ñ¤¤¡¢°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤Ç°ìÆü±ØÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿Î¾Ì¾¡£¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¤Ï¤È¤â¤Ë¡ÖB.BLACK¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÌÀÆü¤âÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î³èÌö¤ÇËÜº×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û½ÐÈ¯¼°¤Ç¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤¿ÄÔ&¼Ä»³
¼Ä»³ÎµÀÄÁª¼ê¡¦ÄÔÄ¾¿ÍÁª¼ê¤¬Ä¹ºê±Ø¤Î°ìÆü±ØÄ¹¤Ë½¢Ç¤🚄
½ÐÈ¯¼°¤Ç¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê😂@shinoyama7 @brave_thunders @naoto158 @gunmacrane3ders #B¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー #¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× #B¥êー¥° pic.twitter.com/nM3TJVoK47
- B.LEAGUE¡ÊB¥êー¥°¡Ë (@B_LEAGUE) January 17, 2026