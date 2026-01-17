今は子どもに父親が必要。浮気夫との離婚に向けて周到に準備を進める妻／人生最大の失敗（3）
育児で限界を迎える専業主婦・エリコの横で大いびきをかく夫。顔を合わせても「疲れた」「腹減った」しか言わない日々に息苦しさを感じていたある日、夫が浮気相手に「俺の人生最大の失敗は結婚だよ」と話しているのを耳にしてしまいます。離婚を決意したエリコはパートを始め、コツコツと資金を貯めて子どもの大学進学を機に熟年離婚。慰謝料300万円を手に「自由」を勝ち取ったはずでしたが、48歳で始めた独身生活は思っていたものとは少し違っていて――。
※本記事は野原広子著の書籍『人生最大の失敗』から一部抜粋・編集しました。
浮気相手と思われる女性に「オレの人生最大の失敗は結婚だよ」と話していた夫。偶然その様子を見ていたエリコは、離婚を決意します。離婚にはもちろん資金が必要。そんな時、結婚式で伝えられた母の言葉を思い出して…。
準備に準備を重ねて、娘の大学進学を機に離婚に踏み切ったエリコ。「熟年離婚」という言葉はよく耳にするようになりましたが、何年も連れ添ったパートナーの元を離れて、一人で生きる決断をするのはとても勇気のいることです。しかしエリコの表情は、とっても晴れやか。彼女にとって前向きな選択であることが伺えます。
著＝野原広子／『人生最大の失敗』