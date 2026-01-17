なぜベルギー３位のクラブがJ２所属の18歳を獲得したのか。クラブ幹部が明かす「以前から注目していた」
日本人選手が７人在籍するベルギー１部のシント＝トロイデン（STVV）は１月16日、J２のサガン鳥栖からFW新川志音を完全移籍で獲得したと発表した。
鳥栖の下部組織が輩出した新川は昨シーズン、J２で33試合に出場して５ゴールをマークした逸材だ。
とはいえ、まだ18歳。ベルギーで３位と優勝争いをするチームは、なぜ日本のティーンエージャーを補強したのか。
立石敬之CEOはこうコメントしている。
「新川選手には、新しいタレントとして以前から注目していました。身体能力、スピードやシュートスキルの高さが特徴で、アグレッシブゴールに向かう姿勢も印象的な選手です。１日も早くヨーロッパのフットボールに慣れ、STVVで多く得点を挙げ、チームを勝利に導いてくれる事を楽しみにしています」
同じくサガンから世界へと羽ばたいた鎌田大地のように、STVVで飛躍できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
