プロ野球・DeNAの三嶋一輝投手が17日、現役引退を発表。球団を通してのコメントとともに、自身のSNSでもファンに向けて報告を行いました。

2012年ドラフト2位で法政大からDeNAに入団した三嶋投手。先発・リリーフと様々な起用に応えながらチームのために腕を振ります。22年には国指定の難病「黄色靭帯骨化症」を発症しましたが、これと向き合いながら13年間におよぶプロ生活を過ごしました。

三嶋投手は自身のインスタグラムに、マウンドでの写真を掲載。本文では、引退決断の報告とともに、これまでの感謝やプロ生活を過ごした上での思いを明かします。

今オフに戦力外通告を受けるも、次なるチャレンジの場を探していた三嶋投手。「球団には今後のお仕事の話を頂いておりましたが、当初は自分も現役続行の意思が固かったため、とても有難いお話ではありましたが、一度外にでて野球や皆様にも恩返しができるように勉強をして、難病の事、様々な事に、挑戦していこうと思っております。今後とも応援して頂けると幸いです」と今後への思いもつづりました。

三嶋投手は昨年9月末にインスタグラムやX(旧Twitter)を開設。先日はTikTokアカウントも開設し、ファンとの交流の場を設けていました。今後の活躍や発信にも注目です。