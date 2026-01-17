雪上を歩けて滑れて楽しそう。

雪山でのアクティヴィティといえば、スキーかスノーボードが主流。だけど板から降りると、ブーツで歩くのは大変ですよね。それに重たい板を持ったままだと、10歩くらい動いただけで全身汗だく。滑るときの快適さからの不便さは、天と地ほどの差があります。

雪遊びのお供にコレ

チェコ共和国で生まれた「COMBO SKI」は、底面の雪山用スパイクをひっくり返すと、ショートスキーにトランスフォームするハイブリッドな履物。

平地なら普通に歩けて、上り坂はつま先を雪に突き刺しながら登山し、下りはスイーっと滑りを楽しめます。

スキー面にはステンレス製のエッジがあるのでターンやブレーキがしやすくなっています。スパイク面はEVAフォームが衝撃吸収。スキーにした時でも、足の裏はグリップ性と衝撃吸収性がありますね。

Image: COMBO SKI

数秒でトランスフォーム完了

トランスフォームは工具不要。スパイクは2カ所、スキーは2カ所のピンでバインディングを固定します。

靴は欧州規格のサイズ36〜48にフィットし、トレッキングシューズや雪用ブーツ、スノボ用ブーツに使えます。ベルトでサイズ調節ができますし、雪山以外でも普段から重宝しますね。

クラファンで成功したものの

価格は242ユーロ（約4万4600円）で黒か赤が選べます。最初はクラウドファンディングで成功を収めたものの、代理店が売り上げを持ち逃げして頓挫しかけたのだそうな…。その後、幸運にも投資家が興味を示してくれて、市販が可能になったんですって。

ショートスキーは楽しい

基本はスノーボードの筆者は、去年草津でショートスキーをしたらとにかく楽しくて、長い板が不要なので超楽チンだったんです。でも、ストックを持たないので、傾斜がない林間コースは苦行だったんですよね。

そんな経験も踏まえて、「COMBO SKI」はいろんな状況にスグ対応できるのがナイスアイデアです。日本の雪国でも活躍すると思いますし？

