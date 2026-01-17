オリックスは、阪神・淡路大震災から３１年を迎えた１７日、正午から大阪・舞洲の杉本商事ＢＳで１分間の黙とうをささげた。馬殿球団社長、福良ＧＭ、岸田監督や選手ら約３０人が、神戸の方向に向かって静かに目を閉じた。

震災後、神戸を本拠地としていたオリックス・ブルーウェーブは「がんばろうＫＯＢＥ」を合言葉に１９９５、９６年とリーグ連覇を達成。当時、中学１年生だった岸田監督は大阪・吹田市の自宅で激しい揺れを経験した。

「朝早くに大きな揺れで目を覚ました。テレビで見る、高速道路が倒れていたり、火災の映像とかは今でも忘れていない。亡くなった方たちへのご冥福（めいふく）をお祈りしたとともに、今年は『がんばろうＫＯＢＥ』の時を思い出して、もっと頑張ろうという思いを込めて黙とうさせてもらった」と神妙な表情。「何年たってもやっぱり、つらい思いをされている方はたくさんおられると思う。その人達がつらい気持ちを忘れられる時間、そして野球で僕たちが熱いプレーを見せて熱中できる時間を、より多くつくっていきたい」と決意を新たにした。

当時、中心選手として戦った福良ＧＭは「もう忘れることはできない一日ですね…、１月１７日っていうのは。そこは絶対に忘れたらダメだし、忘れることはできない。本当に開幕できるのか、野球をやっていいのかってところですね、あの町の状態を見た時に…」と回顧。それでも、神戸の本拠地には連日、多くのファンが足を運んだ。「あれを見た時にやっぱり、本当にうれしかった。みんな自分なんかより大変なのに、あそこまで応援してくれた。選手だけの力じゃなかった。そういう（見えない）力が働いたと思います」と応援の力を再確認したという。

２０２６年は６月２７、２８日の楽天戦、７月３、４日、９月９、１０日の西武戦の６試合がほっと神戸で開催予定だ。５試合で２勝３敗に終わった２５年を踏まえ、指揮官は「全部勝つつもりで戦っていかないと」と宣言。そのうえで「応援してくれる方たちに喜んでもらえるように、勝たなければいけない」と、２３年以来となる神戸での優勝パレードを見据えた。