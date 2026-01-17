¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡Û¿À¸Í¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¡Ö1¡¦17¡×¤Î»î¹ç¤ÇÂç¾¡¡¡ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é31Ç¯
¡¡¡þNTT¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1ÉôÂè5Àá¡¡¿À¸Í67¡½21BRÅìµþ¡Ê2026Ç¯1·î17Æü¡¡Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥æ¥Ë¥Ð¡¼¡Ë
¡¡¿À¸Í¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇBRÅìµþ¤ò67¡½21¤Ç²¼¤·¤Æ4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾3Ê¬¤ËPG¤ÇÀèÀ©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±8Ê¬¤Ë¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤Æ3¡½7¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢Æ±13Ê¬¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤Î¥â¡¼¥ë¤«¤é¸µ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½LO¥ì¥¿¥ê¥Ã¥¯¤¬¥È¥é¥¤¡£¤³¤³¤«¤éWTB¥Ö¥ë¥¢¤äWTB¿¢ÅÄ¤¬¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Å¸³«ÎÏ¤âÀ¸¤«¤·¤ÆÁ°È¾¤ò34¡½7¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â5¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢BRÅìµþ¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¡£·×10¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤Ã¤Æ67¡½21¤Ç¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¡£º£µ¨ºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡1995Ç¯1·î17Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é31Ç¯¡£¿À¸Í¤¬¡Ö1¡¦17¡×¤Ë»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢1999Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¼Ò²ñ¿Í¥é¥°¥Ó¡¼½à¡¹·è¾¡NECÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¿ÌºÒ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Á´Áª¼ê¤¬»×¤¤¤ò¶¦Í¡£¿À¸Í»Ô½Ð¿È¤ÎÆüËÜÂåÉ½CTBÍû¾µ¿®¤Ï¡Ö1·î17Æü¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ»î¹ç¤ò¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ã¯¤òÂåÉ½¤·¤ÆÀï¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¥·¡¼¥º¥óÁ°¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤òËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ëÆü¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¤È¤¤¤¦³¹¤òÂåÉ½¤·¤ÆÀï¤¤¡¢BRÅìµþ¤Ë²÷¾¡¡£ÃÏ¸µ¤Ë´¿´î¤òÆÏ¤±¤¿¡£