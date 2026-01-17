『DREAM STAGE』遠藤水星役に池田エライザ キャラクター紹介（2）
俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）が、新たにスタート。今回は、池田エライザが演じる遠藤水星を紹介する。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら
池田エライザが演じる遠藤水星は、NAZEを支えるため奮闘するマネージャー。真面目で一生懸命だが、自分に自信が持てず、人とのコミュニケーションや自己主張が苦手なタイプ。がんばっているつもりだが、空回りして壁にぶつかる日々だった。しかし持ち前の誠実さを吾妻に見い出され、マネージャーとしても、また人としても、大きな成長を見せる。吾妻と接する中で、彼への尊敬の念がいつしか愛情に変わって――！？
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら
池田エライザが演じる遠藤水星は、NAZEを支えるため奮闘するマネージャー。真面目で一生懸命だが、自分に自信が持てず、人とのコミュニケーションや自己主張が苦手なタイプ。がんばっているつもりだが、空回りして壁にぶつかる日々だった。しかし持ち前の誠実さを吾妻に見い出され、マネージャーとしても、また人としても、大きな成長を見せる。吾妻と接する中で、彼への尊敬の念がいつしか愛情に変わって――！？
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。