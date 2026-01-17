超ときめき宣伝部・坂井仁香、体調不良でイベントを一部欠席「治療と服薬で回復の兆しも見えております」
6人組アイドルグループ・超ときめき▽宣伝部（▽＝ハート）の坂井仁香が、きょう17日に大阪で開催されるイベントを体調不良で一部欠席することが、グループの公式Xにて発表された。すでに現地入りしているといい、回復の兆しも見えていることから、3部「ときめき▽おわたし会」から参加するとしている。
【写真】超ときめき宣伝部・坂井仁香のイベント一部欠席を発表
投稿では、「超ときめき▽レッドの坂井仁香ですが、体調不良により1部と2部のみんなで▽さつえい＆おみおくり会を欠席させていただきます」と発表。「本日のスケジュールに合わせて大阪入りはしておりまして、医師の診察の結果、治療と服薬で回復の兆しも見えておりますので、協議の結果、3部ときめき▽おわたし会からの参加とさせていただければと思います。1部と2部のみんなで▽さつえい＆おみおくり会に関しましては、5人での実施となります」と報告した。
続けて「会場でもご案内しておりますが、今後の対応につきましては、追ってご報告致します」とし、「このタイミングでのご報告となり本当に申し訳ございません」と謝罪している。
本イベントは、3月4日発売のニューアルバムを記念したリアルイベント第2弾。17日は、大阪・ATCホール Cホールにて開催されている。
【写真】超ときめき宣伝部・坂井仁香のイベント一部欠席を発表
投稿では、「超ときめき▽レッドの坂井仁香ですが、体調不良により1部と2部のみんなで▽さつえい＆おみおくり会を欠席させていただきます」と発表。「本日のスケジュールに合わせて大阪入りはしておりまして、医師の診察の結果、治療と服薬で回復の兆しも見えておりますので、協議の結果、3部ときめき▽おわたし会からの参加とさせていただければと思います。1部と2部のみんなで▽さつえい＆おみおくり会に関しましては、5人での実施となります」と報告した。
続けて「会場でもご案内しておりますが、今後の対応につきましては、追ってご報告致します」とし、「このタイミングでのご報告となり本当に申し訳ございません」と謝罪している。
本イベントは、3月4日発売のニューアルバムを記念したリアルイベント第2弾。17日は、大阪・ATCホール Cホールにて開催されている。