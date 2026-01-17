¥Þ¥óC¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥»¥á¥ó¥è photo/Getty Images

º£Åß¤Ë6250Ëü¥Ý¥ó¥É¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿FW¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥ó¥è¡£¤½¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¸«»ö¤Ç¡¢10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FAÇÕ3²óÀï¤Î¥¨¥¯¥»¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤Ç¤Ï1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¡¢13Æü¤Î¥«¥é¥Ð¥ªÇÕ½à·è¾¡¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤Ç¤â1¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤¹¤°¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£

±Ñ¡Øsky Sport¡Ù¤Ï¡¢¥»¥á¥ó¥è¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤Ë¤âÆþ¤ì¤ëÅÀ¤¬Âç¤­¤¤¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥á¥ó¥è¤Ï±¦Íø¤­¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤À¤¬¡¢µÕ¤Îº¸Â­¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¶ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤â16»î¹ç¤Ïº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢7»î¹ç¤Ç¤Ï±¦¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Âå¤ÇÎ¾¥µ¥¤¥É¤ËÂÐ±þ¤Ç¤­¤ë¥¦¥¤¥ó¥°¤Ïµ®½Å¤À¡£

¸½ºß¤Î¥Þ¥óC¤Ç¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Ë¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥É¥¯¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤À¡£¥É¥¯¤Î¥¯¥í¥¹¤ËºÇÁ°Àþ¤Î¥¢¡¼¥ê¥ó¥°Ž¥¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥»¥á¥ó¥è¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¿¯Æþ¤·¤Æ¹ç¤ï¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â´üÂÔ¤Ç¤­¤ë¡£

¤Þ¤¿¡¢»Ø´ø´±¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤Ï¡ÖÈà¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¤Ç¤­¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥Éµ¯ÍÑ¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Þ¥ë¥à¥·¥å¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¼Á¥Þ¥ë¥à¥·¥å¤À¤±¤¬¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤À¡£¤½¤³¤Ë¥»¥á¥ó¥è¤âÍí¤á¤ì¤Ð¡¢¹¶·â¤ÎÉý¤Ï¤µ¤é¤Ë¹­¤¬¤ë¡£

Áá¤¯¤âÂç¥Ò¥Ã¥ÈÊä¶¯¤Îµ¤ÇÛÉº¤¦¤¬¡¢¿·ÀïÎÏ¥»¥á¥ó¥è¤¬¸åÈ¾Àï¤Î¥­¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£