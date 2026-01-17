早希が、2026年8月22日に浅草花劇場にてワンマンライブ『さきびより』を開催する。

本公演は昼夜2公演での開催となり、それぞれ違った楽しみ方ができるライブを予定。昼公演は、子どもから大人まで誰もが楽しめるカバー楽曲を主に披露する見込みで、夜公演はオリジナル楽曲を中心に披露する。

両公演ともに、3歳以下は膝上観覧の場合無料での入場が可能。公演当日は、チケットの提示で会場と併設している花やしき遊園地への入園も無料となる。チケットは本日1月17日から抽選申し込みがスタートしている。

なお早希は、本公演に先がけて、11月より花やしき内のフラワーステージにて月1回のライブ『はなやさき ∼Saki Family Live∼』を開催中。次回は2月7日を予定している。

・早希 コメント

浅草花やしきで開催しているSaki Family Live「はなやさき」や「The Wakey Show」の各地でのソングパーティーを通して、音楽やライブが持つ「パワー」を日々実感していた1年。ワンマンライブのタイトル「さきびより」は、「実を結ぶ」「満開」という意味を込めました。みなさんと一緒にたくさんの笑顔を咲かせられますように！

（文＝リアルサウンド編集部）