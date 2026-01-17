フリック監督は落胆!? バルセロナの若き才能は今冬移籍を決断 チェルシーやシティ、PSGらビッグクラブによる争奪戦へ
バルセロナに所属する18歳MFドロ・フェルナンデスは今冬ビッグクラブによる争奪戦が予想されているようだ。
ラ・マシア期待の逸材として注目を集めていた同選手は昨夏行われたヴィッセル神戸とのフレンドリーマッチでもプレイし、ゴールを決め話題となった。そして今シーズントップチームデビューも飾り、ここまでリーグ戦4試合とCL1試合に出場しているドロだが、今冬の去就が注目されている。
同選手の現在の契約には600万ユーロの契約解除条項付随しているが、これを行使される見込みで、すでにマンチェスター・シティやチェルシー、ドルトムントらが獲得に興味を持っている模様。さらに移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、パリ・サンジェルマンも獲得に動いており、すでにドロへオファーを提示したようだ。
ビッグクラブから注目を集めているドロだが、バルセロナを離れることを決断した若き才能の新天地はどこになるのか。
仕上げはカンテラーノ— DAZN Japan (@DAZN_JPN) July 27, 2025
“ドロ”ことペドロ・フェルナンデス
千載一遇のチャンスを一振りで仕留めた
ヴィッセル神戸30周年記念
神戸×バルセロナ
#DAZN で無料ライブ配信中