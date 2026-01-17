昨季限りで広島を退団した田中広輔内野手が１７日、現役引退を表明した。１６〜１８年にリードオフマンとしてリーグ３連覇を支えた。マツダ内で取材に応じ「私、田中広輔は、引退することを決断しました。１２年間ありがとうございました」と、明かした。吹っ切れたような表情だった。

昨年１０月に戦力外通告を受け、現役続行を目指して他球団からのオファーを待っていたが、年内を区切りに決断した。「ＮＰＢ以外でプレーすることは考えていなかった」。昨年は７月１４日まで約１か月間は１軍でプレーしたものの、１４試合の出場のみ。ウエスタンでは６２試合で打率３割３分３厘と結果を残していた。「まだやれるという思いも、もちろんあったけど、その気持ちだけじゃできないっていうのも理解はしているので」と、カープ一筋１２年でユニホームを脱ぐ。

「相談した人の中にも『もういいんじゃないか』『十分やったんじゃないか』と声を掛けてくれる人もいた。まあそうだよな…と思いながら。僕自身は１２年間、本当に勝つこと、チームのためにと思いながらやってこられた。それに対して悔いはないし、後悔もない。（オファーが）なかったら、キッパリ辞める。元々そう決めていた」

１２年間、一心に野球と向き合ってきた。「野球に対して手を抜かなかったこと、どうやって生き残っていくかを常に考えながらやってこられた。成績に関して満足しているところはないけど、そうやってやってこれたのは、良かったのかなと思ってます」と、現役生活を振り返った。

東海大相模高、東海大、ＪＲ東日本を経て２０１３年ドラフト３位で広島入団。１５〜１９年にかけて歴代６位の６３５試合連続フルイニング出場した。１７年に盗塁王、最高出塁率、ベストナイン。１８年にゴールデン・グラブ受賞。１９年に右膝半月板の手術を受けて以降は苦しいシーズンが続いた。通算１２０３試合で打率２割５分６厘、６９本塁打、３４８打点、１３１盗塁。通算１０００安打まで３５に迫っていた。