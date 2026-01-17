政治ジャーナリストの田崎史郎氏が１７日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブル サタデー」（土曜・午前１１時半）に生出演した。

番組では、立憲民主党の野田佳彦、公明党の斉藤鉄夫両代表が１６日に国会内で記者会見し、衆院選の選挙協力のため結成した新党の名称を「中道改革連合」とすると発表したことを報じた。

田崎氏は、ＭＣを務める同局の松尾由美子アナウンサーから中道改革連合を巡り「自民党内のリベラル派にも声をかけたという話が出ていますけれども、これはどういった方たちに？」と聞かれ「去年の秋の段階で、斉藤鉄夫さんは、石破（茂）さんや石破さんの周りの方々に一緒にやりませんか？といった話はしているわけです」と解説した。

さらに松尾アナから「石破さんだけですか？」と聞かれ、田崎氏は「石破さん以外にも岸田（文雄）さんにも話されたって話聞きましたけれども」と明かし「ただ、お２人とも、やっぱり総理総裁の経験者なんで動きづらいだろうと思いますけれども、もし動いたら大変なことになりますね」と解説した。

これに松尾アナから「今回、動く可能性があるということですか？」と聞かれた田崎氏は「いや、低いと思います」と示していた。