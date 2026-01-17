【メルボルン（オーストラリア）１７日＝吉松忠弘】日本男子史上２番目の若さで全豪の本戦入りした２０２４年全豪オープン・ジュニア優勝で、世界ランキング２０２位の坂本怜（ＩＭＧ）が、１回戦突破を目指し、この日、練習を再開した。

１５日に予選決勝を戦い、１６日は、「がっつり休んで、飯をいっぱい食って」と、自身が話していたように、１日休養にあてた。自身のＳＮＳでは動物園に行った写真や動画を掲載しており、気分転換でリラックスしたようだ。

昨年、所属するマネジメント会社ＩＭＧが坂本のコーチとして、フェデリコ・リッチ氏（イタリア）に白羽の矢を立てた。エミル・ルースオブリ（フィンランド）を世界ランク最高３７位まで押し上げた経歴を持つ。その指導が、坂本を大きく変えた。

坂本は「全部変えられた」と苦笑い。特に「プロとジュニアの違いがメインで、メンタル的な部分で、妥協せずに勝つことしなさい」と、口酸っぱく言われているようだ。「プロフェッショナリズムというのを教え込まれている」と笑った。

４大大会は本戦が５セット試合で、坂本には初めての経験になる。その体力作りで、オフシーズンは、リッチ・コーチとトレーナーとともに、厳しいトレーニングをこなしてきた。「今までないほどきつかった。文句言ったら、必要だって」。

オフシーズンが４週間あった。その内の真ん中の２週間で、朝１時間半がフィットネス・トレーニング、その後、２時間半テニスをして休憩。その後、２時間テニスをして、またジムへという１日を週６日、行った。２週目に入った時に「崩れた。もうできないって。トレーナーも、よっしゃこれくらいにしとこうかと」。

その音を上げたほどきついトレーニングがあったからこその自身初の４大大会予選突破だ。予選３試合で、１度もサービスゲームを落とさなかった力強さは、間違いなくトレーニングのたまものだった。

本戦１回戦の相手は、坂本が全豪ジュニアに優勝し、ジュニア世界王者になった２０２４年に、全米ジュニアを制したラファエル・ホダル（スペイン）だ。同じ１９歳で、昨年はツアー下部のチャレンジャー大会で３勝を挙げている期待の若手だ。

坂本は、ホダルが優勝した全米ジュニア準決勝で対戦し、ストレートで敗れている。プロ初対戦で雪辱すれば、全豪日本男子最年少勝利が確定だ。