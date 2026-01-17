ハイヒール・モモコ、美脚際立つショーパンコーデに絶賛の声「美しすぎて二度見」「美脚すぎ」
【モデルプレス＝2026/01/17】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが1月14日、自身のInstagramを更新。TBS系バラエティ番組「いくらかわかる金？〜世の中なんでもHOWマッチ〜」（土曜よる7時54分〜）の衣装姿を披露し、話題になっている。
【写真】61歳大御所芸人「着こなせるのすごい」ショーパン×ハイソックスコーデ
モモコは「今回のいくらかわかる金？は、47都道府県の名物グルメが集まる『全国物産展』で、英語禁止ショッピングです！！」と紹介し、衣装姿を公開。ベストのジャケットにショートパンツ、ハイソックスを合わせたスタイルで、スラリとした脚が際立っている。
この投稿にファンからは「美脚すぎる」「ショーパンスタイル素敵」「脚綺麗」「美しすぎて二度見した」「着こなせるのすごい」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
