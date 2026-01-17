松本穂香、ミニスカ×ブーツのブラウンコーデで美脚スラリ「スタイル抜群」「ポーズ可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/17】女優・松本穂香のマネージャーが運営するInstagramが、1月16日に更新された。ミニスカートにブーツを合わせたブラウンコーディネート姿に反響が寄せられている。
【写真】話題ドラマ主演女優「脚が長くて綺麗」スタイル際立つミニスカタイツコーデ
投稿では「『＃50分間の恋人』 サプライズでお悩み相談会を開催しました 今日も素敵なメイクと衣装でるんるんな松本」とコメントし、Hey! Say! JUMPの伊野尾慧とともにW主演を務めるドラマ「50分間の恋人」（1月18日スタート／ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠／毎週日曜よる10時15分〜）を告知。赤いニットの上にブラウンのジャケットを羽織り、ミニスカート、タイツ、ブーツもブラウンに統一したコーディネートで、ほっそりとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「おしゃれ」「脚が長くて綺麗」「ポーズ可愛い」「スタイル抜群」「ブラウンコーデがお似合い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
