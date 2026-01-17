レースアンバサダー（レースクイーン）でモデルの日南まみ（30）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

背中や胸元を大胆に露出した光沢素材のワンピース水着姿を公開。「1／20発売光文社『FLASH』に掲載していただきますハートそして、1／31(土)に光文社にてFLASH発売イベントを開催させていただくことになりました」と報告した。

また、別の投稿ではベッドに腰かけたピンクビキニ水着ショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「美人すぎる」「美し過ぎて眩しい」「めっちゃ可愛い」「とてもセクシーで美しい」「ナイスボディー」「スタイル抜群」「お肌綺麗」「綺麗な背中」「谷間がくっきり」「たまんないっす」などのコメントが寄せられている。

日南は北海道出身。19年にイベントコンパニオンとして東京ゲームショウや東京モーターショーなどに参加し、20年にレースクイーンデビュー。「Adam by GMO日本レースクイーン大賞2022」でAdam賞受賞。「日本レースクイーン大賞2023」では「ヤングチャンピオン賞」受賞し、Weds Sport Racing Galsのコスチュームも「コスチュームグランプリ」を受賞。23年7月、ボクシング井上尚弥の世界戦ラウンドガールを担当。「レースアンバサダーアワード2024」ではアワード大賞5人に入っただけでなく「メディバンネップリ賞」も受賞。25年7月からは格闘技イベントBreakingDownのラウンドガール「Breaking Girl」を務める。趣味は散歩、料理。好きな食べ物はウナギ。好きなスポーツはゴルフ。身長161センチ。血液型O。