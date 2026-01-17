消費者庁は1月9日、リコール情報公式Webサイトにて「【特集】モバイルバッテリー - 注意喚起」ページを公開。モバイルバッテリーに関するリコール情報です。今回はCIOのモバイルバッテリーについてお知らせします。（サムネイル画像出典：AIにより作成）

CIO製のモバイルバッテリーにおいて発火の恐れがあるとして、回収・返金が開始されました。消費者庁もモバイルバッテリーの安全確認を促す特集を掲載しており、所有する製品がリコール対象でないか、今一度ご確認ください。

CIO製品の回収と返金対応

CIOの「SMARTCOBY Ex01 SLIM Qi2 & CABLE」において、製品から発火する恐れがあることが判明しました。これを受け、2025年1月27日より回収および返金の対応が開始されています。対象台数は2万518台です。

「CIO-MB20W2C-5000-EX01」
販売期間：2024年7月1日〜2025年1月27日

「CIO-MB20W2C-5K-EX01」
販売期間：2024年11月13日〜2025年1月27日

消費者庁による注意喚起特集

消費者庁のリコール情報サイトには、同様の情報が多く掲載されています。消費者自身が使用している製品のリコール情報や製品情報を確認するためです。定期的にチェックする習慣をつけ、事故を未然に防ぎましょう。
(文:All About ニュース編集部)