4つの言葉を完成させる「ひらがな2文字」を当てるクイズです。歴史の影の主役がヒント。ひらめき力が試される1分間の脳トレに、ぜひチャレンジしてみてください！

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、日本の文化を感じる言葉から、生活に密着した道具の名前を集めました。頭を柔らかくして、いろいろな文字を当てはめてみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

にん□□
□□ぐち
□□り
えん□□

答えを見る






正解：じゃ

正解は「じゃ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「じゃ」を入れると、次のようになります。

・にんじゃ（忍者）
・じゃぐち（蛇口）
・じゃり（砂利）
・えんじゃ（演者）

日本が世界に誇る“歴史の影の主役”である「忍者」や、舞台に立つ「演者」といった人を指す言葉のほか、家の「蛇口」や道端の「砂利」など、身近な名詞が並びました。「にん□□」や「えん□□」の形から、職業や役割を連想できたかどうかが、早く解くためのヒントになったかもしれませんね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)