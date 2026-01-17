【ひらがなクイズ】空欄に入る共通の2文字は？ 「歴史の影の主役」がヒントです
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、日本の文化を感じる言葉から、生活に密着した道具の名前を集めました。頭を柔らかくして、いろいろな文字を当てはめてみましょう。
にん□□
□□ぐち
□□り
えん□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「じゃ」を入れると、次のようになります。
・にんじゃ（忍者）
・じゃぐち（蛇口）
・じゃり（砂利）
・えんじゃ（演者）
日本が世界に誇る“歴史の影の主役”である「忍者」や、舞台に立つ「演者」といった人を指す言葉のほか、家の「蛇口」や道端の「砂利」など、身近な名詞が並びました。「にん□□」や「えん□□」の形から、職業や役割を連想できたかどうかが、早く解くためのヒントになったかもしれませんね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日本の文化を感じる言葉から、生活に密着した道具の名前を集めました。頭を柔らかくして、いろいろな文字を当てはめてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
にん□□
□□ぐち
□□り
えん□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：じゃ正解は「じゃ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「じゃ」を入れると、次のようになります。
・じゃぐち（蛇口）
・じゃり（砂利）
・えんじゃ（演者）
日本が世界に誇る“歴史の影の主役”である「忍者」や、舞台に立つ「演者」といった人を指す言葉のほか、家の「蛇口」や道端の「砂利」など、身近な名詞が並びました。「にん□□」や「えん□□」の形から、職業や役割を連想できたかどうかが、早く解くためのヒントになったかもしれませんね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)