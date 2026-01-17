胸のロゴには初となる「CHIBA」の文字も

ロッテは2026年から着用するユニホームを発表した。“TRINITY”（三位一体）をデザインコンセプトに、ホームとビジターだけでなく3種類目の「オルタネート」も導入。それぞれ白、黒、グレーという違った色となり、ファンからも「変わるの？」「個人的にビジター好き」などと話題を集めている。

ホーム用は1995年から30年以上変わらない伝統のピンストライプで「CHALLENGE（挑戦）」の意味を込めた。ビジター用は昨季までの黒ベースに左胸の「M」マークから、初めて「CHIBA」の文字が入るデザインに変更。「ENTHUSIASM（熱狂）」の意味を持たせた

さらに新たに加わったオルタネートは白と黒の中間色のグレーが基調。1995年から1999年までのビジター用を彷彿とさせるようなデザインとなった。こちらは「UNITY（結束）」を意味し、1軍のホームやビジターの一部試合、2軍のビジター全試合で着用する。オープン戦で披露される予定だ。

SNSでは「え？ カッコええやん」「シンプルで良い」「CHIBAユニいいなぁ」「ビジターの黒ベースのユニかっこいい」「セカンドユニは多少遊び心あって良し」「1番左のやつかっこいいから買うか」「デザインはいい！ ビジターに千葉も正しい。ピンストライプは、このまま変えないことがレガシーになる」など、それぞれのデザインに話題が集まった。（Full-Count編集部）