¡Ö¤³¤ê¤ã¤Þ¤¿¡×¡Ö¤×¤Ë¤×¤Ë¡×³§Æ£°¦»ÒàÁÖ¤ä¤«¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Öá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î³¤¤Ç¼Ì¿¿½¸¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³§Æ£°¦»Ò(41)¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2·î19Æü¤Ë16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ögrazing¡×(¾®³Ø´Û)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë³§Æ£¡£¡Ö¼Ì¿¿½¸¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬»£¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¿¿¤ÃÀÄ¤Ê³¤¤ËÆÍ¤½Ð¤¿ÉÖÆ¬¤Ç¡¢Çò¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ç¡¢²«¿§¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤òÉ÷¤Ë¤Ê¤Ó¤«¤»¤¿¤ê¤È¿¤Ó¤ä¤«¤Ê»èÂÎ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«ÊüÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ê¤ã¤Þ¤¿¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤ÇºÇ¹â¤À¤¡¡Á¡×¡Ö¿§»È¤¤ÁÇÅ¨¡¡Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤×¤Ë¤×¤Ë¤µ¤¬¥¤¥¤¡×¡ÖÀÄ¤¤³¤¤È¶õ¤Ë±Ç¤¨¤ë¥Ù¥ê¡¼¥¥å¡¼¥È¡×¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡³§Æ£¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£2005Ç¯4·î¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×4ÂåÌÜ¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢17Ç¯2·î¤«¤éCBC¤Î¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ ¡×¤ÎÍËÆüÊÌ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£20Ç¯1·î¤«¤é¶¥ÇÏÃæ·ÑÈÖÁÈ¡ÖBS¥¤¥ì¥Ö¥ó¶¥ÇÏÃæ·Ñ SATURDAY¡×¤Î»Ê²ñ¼Ô¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£