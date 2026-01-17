¡Ö¤³¤Î°ìËÜ¤Ï·ã¥·¥Ö²á¤®¤ë¤Ê¡×²¤½£ºÇÂç¤Î½À½ÑÂç²ñ¤Ç²÷µó¡ª¶ÌÌÚ¹¨¤ÎàÆ»Ãå»Ñá¤Ë¡ÖÆóÅáÎ®¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÁ´¤Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ëÃË¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
»çÂÓ¤ò´¬¤Àº×û¤Ê´é¤Ä¤¤Ç¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶ÌÌÚ¹¨(46)¤¬½Ð¾ì¤·¤¿½À½Ñ¤ÎÂç²ñ¤Ç¸«¤»¤¿¡¢µ»¤ò·è¤á¤ëàÆ»Ãå»Ñá¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñºÝ¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½ÑÏ¢ÌÁ(IBJJF)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç³«ºÅÃæ¤Î²¤½£ºÇÂç¤Î½À½ÑÂç²ñ¡Ö¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó2026¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¶ÌÌÚ¤¬»çÂÓ¤ò¤Ä¤±¤¿Æ»Ãå¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢µ»¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¤·¡¢º¸¼ê¤òµó¤²¤Æ´î¤ÖÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤À¡½¡½¡½¡×¡Ö¤Þ¤¿½Â¤¤µ»¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÆ¼¥á¥À¥ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë²÷µó¤Ç¤¹¡×¡Ö½é¤á¤ÆÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤³¤Î°ìËÜ¤Ï·ã¥·¥Ö²á¤®¤ë¤Ê¡×¡ÖÆóÅáÎ®¤Î¶ÌÌÚ¹¨¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê½À½Ñ²È¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¶Ë¤á¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤ÇÇØ¤â¹â¤¯¶¯¤¯í÷¤·¤¤¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢Á´¤Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ëÃË¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Æ±Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢¶ÌÌÚ¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼4»çÂÓ¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ë½Ð¾ì¡£3°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£½À½Ñ¤ò¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¦²¬ÅÄ½Ú°ì(45)¤â¡¢Æ±Âç²ñ¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼4¹õÂÓ¥é¥¤¥È¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£