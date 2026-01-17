静岡県東伊豆町で高齢の女性を縛るなどして監禁し、軽トラックを奪い、刃物を持って立てこもった男の判決公判が開かれ、静岡地裁沼津支部は懲役6年の実刑判決を言い渡しました。

【写真を見る】「刑期終了から約5か月で犯行に及び、被告の刑事責任は相当重い」高齢女性を監禁し、軽トラックを奪い、刃物を持って立てこもった男に懲役6年の判決＝静岡地裁沼津支部

判決を受けたのは住所不定、無職の男（65）です。

判決によりますと、男は2025年3月、東伊豆町で当時80歳の女性から金を奪おうと、手足を縛るなどして空き家に監禁して軽トラックを奪ったほか、後日、農機具小屋に刃物を持って立てこもりました。

静岡地裁沼津支部で1月16日に開かれた判決公判で、薄井真由子裁判官は「被告の犯行態様は非常に悪質であり、被害者は多大な恐怖を味わい、精神的苦痛は大きい」と指摘しました。

そして「前の刑期終了からおよそ5か月という短期間で犯行に及び、さらに罪を重ねており被告の刑事責任は相当重い」などとして、被告の男に懲役6年の実刑判決を言い渡しました。